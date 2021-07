Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nelle puntate in onda dal 26 al 30 luglio Serkan verrà a conoscenza della verità circa la morte dei genitori di Eda. Poiché i suoi genitori e la sua società sono coinvolti nel tragico incidente, l'uomo si convincerà che sia meglio lasciare la sua fidanzata. Selin e Ferit, intanto, continueranno ad essere in conflitto e la giovane distruggerà il suo abito da sposa.

Anticipazioni al 30 luglio: Aydan e Ayfer vengono a sapere della relazione tra Eda e Serkan

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate Selin vivrà un momento di crisi dopo essere stata lasciata da Ferit.

Serkan ed Eda, nel frattempo, decideranno di rendere nota la loro relazione alle rispettive famiglie. Aydan e Ayfer, dal loro canto, si troveranno d'accordo nell'ostacolare questo amore. Alptekin, intanto, sarà in condizioni di salute precarie e deciderà di cedere la holding a Serkan, il quale si troverà in forte difficoltà in ufficio e chiederà a Selin di fare ritorno in azienda. Aydan e Alptekin, nel frattempo, scopriranno che la holding è coinvolta nella morte dei genitori di Eda. L'azienda, infatti, acquistò materiali poco affidabili e un muro del cantiere crollò andando a finire sull'auto in cui erano seduti i genitori della giovane. Il padre di Serkan tentò di rintracciare la figlia dei due coniugi, ma non riuscì mai a ritrovarla in quanto la ragazza cambiò cognome.

Spoiler dal 26 al 30/07: Selin distrugge il suo abito da sposa

Efe, intanto, noterà che Serkan non sarà propenso a costruire un rapporto con lui e organizzerà un incontro con i dipendenti per festeggiare il suo ingresso in azienda. Bolat, dal suo canto, vorrebbe dire la verità ad Eda sui suoi genitori, ma non troverà il coraggio per farlo.

Yildiz, nel frattempo, sospetterà che il suo fidanzato le stia nascondendo qualcosa. Durante la festa organizzata da Efe, l'uomo e Serkan trascorreranno la serata a provocarsi. Ceren e Ferit, invece, mostreranno una certa complicità durante il party e questo provocherà la gelosia di Selin. La donna, poco prima, distruggerà il suo abito da sposa servendosi dell'aiuto di Eda.

Trama puntate dal 26 al 30/07: Bolat decide di lasciare Eda

Efe Akman, nel frattempo, sarà interessato ad un progetto dell'Art Life e si propone come aiutante di Eda, ma Serkan non sarà d'accordo e rifiuterà la proposta. Ferit e Selin, intanto, continueranno ad essere in conflitto, mentre Bolat sarà sempre più in difficoltà con la sua fidanzata. Engin, dal suo canto, gli consiglia di dire la verità ad Eda circa la morte dei suoi genitori, ma Serkan penserà che non vuole più far soffrire la ragazza e si convincerà che l'idea migliore sia invece quella di lasciarla.