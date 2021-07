Ballando con le Stelle 2021 tornerà ad essere lo show di punta del sabato sera di Rai 1 anche nella prossima stagione autunnale. Le prime anticipazioni rivelano che, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti, è stata comunicata la data di partenza della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci.

Grande attesa per i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco nelle vesti di ballerini: tra i nomi in lizza, spicca quello di Morgan, che in passato aveva partecipato al programma nelle vesti di "ballerino per una notte".

Le prime anticipazioni su Ballando con le stelle 2021

Le prime anticipazioni su Ballando con le stelle 2021 rivelano che lo show prenderà il via sabato 16 ottobre in prime time su Rai 1, per una durata complessiva di dieci appuntamenti.

Anche quest'anno, la trasmissione di Milly Carlucci dovrà vedersela con la temibile concorrenza di Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

In queste ore, sui social, Milly Carlucci ha snocciolato i primi retroscena sulla prossima edizione del suo programma, a partire dalla giuria. Di recente, infatti, si era parlato con insistenza di sostanziali cambiamenti tra i giurati.

Milly Carlucci fa chiarezza sulla giuria di Ballando

Milly Carlucci ha rotto il silenzio, precisando che anche per la prossima edizione del dancing-show è stata confermata la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Toccherà dunque ancora a loro commentare le avventure dei concorrenti famosi che si metteranno in gioco sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Ma chi saranno i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle 2021? Anche da questo punto di vista non mancano i primi retroscena sul cast dei vip che sarebbero in trattativa con la produzione dello show di Rai 1.

I retroscena sui concorrenti di Ballando con le stelle 2021

In particolar modo, si parla di un probabile approdo al programma dell'attrice Valeria Fabrizi, signora del cinema e della fiction italiana, protagonista negli ultimi anni di Che Dio ci aiuti, la serie nella quale veste i panni di suor Costanza.

E poi ancora, la pista di Ballando con le stelle dovrebbe accogliere anche il cantante Morgan, che già in passato ha partecipato allo show di Milly Carlucci come "ballerino per una notte".

Occhi puntati anche su Beatrice Valli: l'ex volto di Uomini e donne, sui social, ha lanciato un appello alla conduttrice dello show Rai, ammettendo che le piacerebbe potervi partecipare.

Una richiesta che Carlucci potrebbe prendere in considerazione, tenendo conto del successo social di cui nutre Beatrice Valli e della folta schiera di spettatori giovani che potrebbero seguire la trasmissione.