Si sono celebrate domenica 4 luglio le nozze tra Lisa Palugan e Mauro Faettini, conosciuti dal grande pubblico per aver partecipato a Uomini & Donne. Ad assistere all'unione tra la dama e il cavaliere del trono over c'era anche Ida Platano: la bresciana ha postato video e foto del matrimonio, ma non ha chiarito se con lei c'era anche Gemma Galgani. La torinese era stata invitata dalla coppia, ma sui social network non compare in nessuna immagine che possa confermare la sua presenza all'evento.

Due protagonisti di U&D si sono sposati

Maria De Filippi ha fatto centro un'altra volta: due persone che hanno partecipato a U&D, nel recente passato, si sono sposate il 4 luglio davanti a parenti e ad amici.

Lisa e Mauro, infatti, hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore dopo più di un anno: la coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2020, ma la pandemia ha rimandato tutto di dodici mesi.

La dama e il cavaliere del trono over avevano anticipato il giorno delle loro nozze quando sono stati ospiti di una puntata del dating show trasmessa a maggio scorso su Canale 5: in quell'occasione Palugan ha spiegato che il matrimonio era programmato e organizzato da più di un anno (compreso l'abito da sposa), ma che si sarebbe celebrato solamente quest'estate per rispetto delle norme anti Covid.

Ospiti famosi al matrimonio della coppia di U&D

A informare i curiosi del fatto che Lisa e Mauro si siano sposati è stata una storica protagonista di U&D.

Tramite il suo profilo Instagram, Ida Platano ha fatto sapere di aver partecipato alle nozze della coppia che ha visto formarsi negli studi televisivi e che anche lei frequenta da qualche anno.

Se la parrucchiera bresciana ha pubblicato foto e video dell'evento, un'altra dama che era stata invitata non ha palesato la sua presenza.

Gemma Galgani, infatti, a maggio scorso aveva ricevuto la partecipazione da Palugan e Faettini e non era riuscita a trattenere la commozione.

Domenica 4 luglio la torinese non si è fatta vedere né accanto all'amica Ida, né in compagnia dei neo sposi. I fan del dating show di Maria De Filippi, dunque, stanno ipotizzando che la protagonista del trono over non sia comparsa in nessun contenuto social degli invitati al matrimonio semplicemente perché non c'era.

Nessuna traccia di Gemma dopo la fine di U&D

Da quando si è conclusa la stagione 2020/2021 di Uomini e donne Gemma si è defilata: sono pochissimi, infatti, i contenuti che la dama del trono over condivide sui social network, come se volesse far perdere le proprie tracce quando il programma non è in onda.

Un anno fa, ad esempio, Galgani è sparita per mesi per un motivo ben preciso: sottoporsi a un lifting al viso senza farsi scoprire da nessuno prima del ritorno in studio a settembre.

Sapendo come è andata a finire la conoscenza con Aldo Farella, è ipotizzabile che la torinese stia vivendo un'ennesima estate da single in attesa di tornare nel cast del format di Maria De Filippi per il tredicesimo anno consecutivo.

La speranza della 71enne è quella d'imbattersi finalmente nel principe azzurro, l'uomo che sogna da tempo e che possa farle dimenticare le numerose delusioni d'amore che ha vissuto davanti alle telecamere.

Nel corso della scorsa edizione, ad esempio, Gemma ha perso la testa per Maurizio Guerci, un cavaliere più giovane col quale ha vissuto una beve ma passionale frequentazione. Gli altri signori coi quali la dama è uscita in questi mesi non hanno lasciato il segno, tant'è che a maggio ha salutato il pubblico di Canale 5 da single e ancora in attesa della persona giusta che possa contraccambiare il suo sentimento.