Gemma Galgani è finita al centro del gossip nelle ultime ore, per via di un suo gesto che non è passato inosservato ai fan di Uomini e donne. La dama torinese, infatti, segue sui social la presunta nuova fiamma dell'ex fidanzato della sua amica Ida Platano, Riccardo Guarnieri. Non è chiaro, al momento, da quanto tempo Gemma abbia iniziato ad essere follower di Laura, né se abbia compiuto tale gesto per fare un favore parrucchiera bresciana, osservando, al posto suo, le storie social della ipotetica compagna dell'ex cavaliere del dating show. Nel frattempo, sia Riccardo, sia Laura, non hanno confermato, né smentito le indiscrezioni riguardo al loro presunto flirt.

Uomini e Donne: Gemma Galgani segue la presunta nuova fiamma di Riccardo

Gemma Galgani è molto attiva sui social e, spesso, condivide momenti della sua vita con i suoi follower. Negli ultimi giorni, in rete, sono trapelate indiscrezioni riguardo ad un possibile nuovo amore di Riccardo. L'ex fidanzato di Roberta Di Padua si sarebbe avvicinato a una donna pugliese di nome Laura. L'ex cavaliere di Uomini e Donne, però, prima di lasciare il dating show di Canale 5, aveva avuto una relazione con Ida Platano, grande amica di Gemma. Verificando il profilo Instagram della presunta fiamma di Guarnieri, spunta subito all'occhio, fra i seguaci anche Galgani.

Gemma segue su Instagram la presunta nuova compagna di Riccardo: l'ex cavaliere di Uomini e Donne non commenta

La presunta nuova compagna di Riccardo non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ai gossip circolati sul suo conto e sulla sua presunta relazione con l'ex cavaliere di Uomini e Donne. D'altro canto, anche l'ex protagonista di Temptation Island non ha commentato le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Inoltre, Guarnieri, oltre a non avere confermato di avere un nuovo amore dopo Roberta Di Padua, non ha nemmeno smentito la notizia. Resta il fatto che il segui di Gemma nei confronti della presunta nuova fiamma di Riccardo sembrerebbe confermare che qualcosa bolle in pentola e che Galgani potrebbe osservare le storie Instagram di Laura per capire cosa sta succedendo nella vita privata dell'ex fidanzato della sua amica Ida.

Riccardo potrebbe avere trovato l'amore fuori da Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri non è stato molto fortunato in televisione nella ricerca dell'amore e le due relazioni intraprese a Uomini e Donne non sono terminate nel migliore dei modi. Con Ida Platano la storia è naufragata e si è chiusa definitivamente dopo un duro confronto in studio, mentre con Roberta Di Padua la situazione è precipitata poche settimane dopo l'uscita insieme dalla trasmissione. Negli ultimi giorni si erano rincorse voci di un presunto flirt fra Laura e Riccardo, mai confermate, anche se, nella sera di venerdì 16 luglio, la presunta fiamma di Guarnieri ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto sospettare che la coppia si sia concessa un brindisi notturno in spiaggia, come commentato anche da Deianira Marzano.

Non resta che attendere ulteriori indizi sui social, per scoprire se Riccardo e Laura stiano insieme e se Gemma Galgani stia tenendo la situazione sotto controllo sui social per capire se l'ex della sua amica Ida abbia voltato definitivamente pagina.