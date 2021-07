In attesa di scoprire se tale retroscena troverà conferma nei prossimi mesi, al momento Piersilvio e la sua compagna si godono le vacanze estive al mare, in Liguria, in compagnia dei loro due bambini.

La stagione tv 2021-2022 vedrà protagonista assoluta Silvia Toffanin . La conduttrice di Verissimo, a partire dal prossimo settembre, raddoppierà il suo appuntamento settimanale su Canale 5. In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di puntare sul talk show del sabato pomeriggio, da anni leader indiscusso della sua fascia oraria in termini di ascolti, anche per la domenica pomeriggio di Canale 5, rimasta orfana di Barbara d'Urso. E, in queste ore, è emerso un retroscena sul presunto motivo che avrebbe spinto Silvia Toffanin ad accettare questa proposta da parte di Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset e suo compagno storico.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".