L'ultima volta che Riccardo Guarnieri si era mostrato 'pubblicamente' risale alla fine dello scorso maggio: a Uomini e donne, l'ex cavaliere si trovava di fronte a Roberta Di Padua con la quale chiudeva, anche in malo modo, la relazione. Da allora c'era stato silenzio intorno alla figura del quarantunenne tarantino, fino alla pubblicazione di un nuovo post sul suo profilo Instagram, avvenuto nelle scorse ore.

Dopo una lunga assenza dei social, Riccardo è tornato in grande stile: elegante, abbronzato, sorridente e ben vestito, la foto ha raccolto in pochissimo tempo quasi 25 mila like.

Le fan più attente, però, non hanno potuto notare un particolare che riguarda l'uomo: Guarnieri è molto dimagrito.

Riccardo si mostra su Instagram dopo alcuni mesi

'Sei più magro', 'Ma quanto è dimagrito': questi sono solo alcuni esempi dei messaggi che campeggiano sotto la bella foto postata da Riccardo sul suo profilo Instagram, che era silente da moltissimo tempo. L'ex cavaliere è tornato a farsi vivo, regalando una bellissima immagine di sé a tutte le follower che attendevano con ansia di aver qualche notizia in più su di lui. Dopo la rottura con Roberta, infatti, non si era più saputo pubblicamente nulla di lui.

Il post non rivela certo la situazione sentimentale di Riccardo, ma un singolo scatto è bastato alle ammiratrici per poter dichiarare quanto avessero sentito la mancanza dell'uomo.

Molti sono i messaggi di approvazione delle fan, che in ogni caso sono sembrate quasi preoccupate per l'eccessivo dimagrimento dell'ex cavaliere. In effetti, sebbene sia in perfetta forma, nel suo completo elegantissimo e in una cornice da sogno, è impossibile non notare che Riccardo abbia perso diversi chili dallo scorso maggio a oggi.

Riccardo è ancora single?

Si sono dunque riaccesi i riflettori sulla figura di Riccardo, dopo che qualche giorno si era vociferato di una possibile nuova fiamma per lui. Al riguardo, Guarnieri pare avere la "bocca cucita", almeno per il momento. Le ipotesi a questo punto sono due: o non esiste nessun'altra donna, oppure l'ex cavaliere vuole mantenere maggiore privacy sulla sua vita privata.

Prima di Roberta, infatti, Riccardo era legato a un'altra dama di Uomini e Donne, ossia Ida Platano, alla quale era arrivato a donare anche l'anello di fidanzamento. Tra i due, dopo numerosi tira e molla, però le cose sono finite male. Lo stesso, purtroppo si può dire alla sua relazione con Di Padua. Chissà che adesso, Riccardo non abbia voglia di trovare il vero amore, magari lontano dalle telecamere, per creare quella famiglia che lui ha sempre dichiarato di volere.