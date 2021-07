La programmazione estiva di Canale 5, a partire dal prossimo 14 luglio, si arricchirà con la presenza di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi. In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di tornare a puntare sul dating show più seguito del primo pomeriggio, per tenere accesa la fascia di prima serata dopo gli ascolti decisamente deludenti delle serie spagnole e turche trasmesse in queste settimane. Eppure, il ritorno di Uomini e donne su Canale 5, ha scatenato accese polemiche tra i fan del programma di Canale 5.

Il ritorno di Uomini e donne in prime time: dal 14 luglio le repliche

Nel dettaglio, dal prossimo 14 luglio Uomini e donne ritornerà in onda in prime time con un ciclo di cinque appuntamenti. Trattasi delle repliche delle puntate trasmesse per la prima volta nel 2019, dedicate alle scelte dei tronisti di quel periodo, avvenute all'interno del famoso castello.

E così, il prossimo mercoledì sera si partirà con la scelta finale di Lorenzo Riccardi, il tronista che per un'intera stagione ha tenuto banco in trasmissione con le sue tormentate vicende sentimentali, prima di arrivare all'epilogo del suo percorso sentimentale con la bella Claudia.

La notizia del ritorno di Uomini e donne in prima serata, nelle ultime ore è stata confermata anche sulle pagine ufficiali social del programma di Canale 5.

La polemica social dei fan di U&D

La reazione dei numerosi fan-spettatori, però, non è stata affatto delle migliori e in tanti hanno puntato il dito contro questa scelta dei vertici del Biscione.

"Ma quale ottimo film no? Portate sempre gli stessi film da un secolo, poi come se non bastasse mi ritrovo pure la scelta. Ma siete seri?

Sicuramente troverò di meglio da guardare", ha scritto un utente sui social lamentandosi della riproposizione del dating show nella programmazione estiva.

"Possibile che non si possa trasmettere un bel film anziché le solite repliche di U&D?", ha scritto ancora un altro fan polemico sui social.

I fan sbottano contro le repliche di Uomini e donne su Canale 5

"Ma anche no, una noia mortale, potevano trasmettere un bel film", ha scritto ancora qualcun altro che non gradisce minimamente la scelta dei vertici del Biscione di tornare a puntare sulle repliche di Uomini e donne.

"Non penso proprio che importi a qualcuno la replica di questa pagliacciata", ha scritto qualcun altro contro il programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

E poi ancora ci sono coloro che ritengono che, se proprio bisogna mandare delle repliche di Uomini e donne, almeno potevano puntare sulla riproposizione di scelte "più datate", come nel caso di quella di Amedeo e Alessia.