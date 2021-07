Oggi, venerdì 2 luglio, è uscito un nuovo numero del magazine di U&D, al cui interno è contenuta anche una toccante intervista a un'ex dama del Trono Over. Luisa Anna Monti, che di recente è stata ospite del dating-show per annunciare l'imminente matrimonio col compagno Salvio Calabretta, ha fatto sapere di essere incappata in un serio problema di salute: la protagonista del format di Maria De Filippi dovrà sottoporsi ad un intervento al seno, per questo le nozze sono rimandate a quando i tempi saranno migliori.

La confidenza della protagonista di U&D

Chi segue con affetto e costanza U&D, sicuramente ricorderà una dama dai capelli rosso fuoco che per almeno una stagione televisiva ha animato le puntate del Trono Over. Luisa Anna Monti, infatti, è stata protagonista del format di Canale 5 un paio d'anni fa, quando ha fatto di tutto per trovare l'anima gemella.

Poco prima che l'edizione 2020/2021 del dating-show si concludesse (era fine maggio scorso), la storica dama è riapparsa davanti alle telecamere accanto al cavaliere che ha conosciuto proprio grazie alla trasmissione.

La donna e Salvio Calabretta, infatti, si sono innamorati negli studi Elios e poi hanno deciso di viversi lontano dai riflettori, dove il loro legame si è consolidato nella quotidianità e nelle piccole cose.

Quando sono stati ospiti del programma di Maria De Filippi un paio di mesi fa, i due hanno spiazzato tutti annunciando che da lì a breve sarebbero diventati marito e moglie.

Brutta notizia per la rossa di U&D

Il matrimonio, annunciato negli studi dove l'amore tra Luisa e Salvio è nato, purtroppo non si celebrerà quando era previsto.

In un'intervista che è stata pubblicata venerdì 2 luglio, l'ex dama del Trono Over ha fatto sapere di aver scoperto di doversi sottoporre ad un delicato intervento per la rimozione di un tumore al seno. Il problema di salute nel quale Monti è incappata di recente, ha costretto lei e il compagno a rimandare le nozze che entrambi desideravano tanto: questa decisione, però, è stata necessaria e inevitabile.

La protagonista del dating-show che il pubblico ricorda soprattutto per la sua vistosa chioma rossa, ha raccontato che entrambi i suoi genitori sono scomparsi per un male simile e anche lei in passato ha dovuto lottare per sconfiggere un tumore maligno alla tiroide.

Questo precedente ha spinto Luisa a fare continui controlli medici, e proprio al termine di uno di questi ha ricevuto la brutta notizia che le ha fatto rinviare il suo giorno più bello.

Il percorso negli studi di U&D

Luisa ha partecipato ad un paio di edizioni di U&D e si è sempre fatta notare per il suo carattere deciso e forse un po' spigoloso.

La dama del Trono Over, infatti, ha litigato con molti cavalieri del parterre che a suo dire la prendevano in giro e uscivano con lei solamente per garantirsi spazio all'interno di qualche puntata.

Dopo varie peripezie e delusioni, però, la rossa Monti si è imbattuta nell'uomo col quale fa coppia da anni e che sogna di sposare, Salvio Calabretta. I due hanno lasciato il programma mano nella mano e promettendosi rispetto e sincerità.

A distanza di tempo da quel momento, la coppia è più unita che mai e sogna di suggellare questo legame con il matrimonio.

Dopo aver superato il problema di salute che l'ha costretta a rinviare le nozze, la determinata Luisa si rimetterà al lavoro per organizzare il suo giorno più bello, quello al quale non mancheranno le amiche che ha conosciuto partecipando a U&D come Barbara De Santi, Sabrina Travaglini e il compagno Paolo Marzotto (altra coppia nata nel format di Maria De Filippi) e Denise Pantano.