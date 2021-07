Secondo le anticipazioni turche, nuovi problemi attendono Eda e Serkan nelle prossime puntate di Love is in the air. Dopo essersi dichiarato alla giovane e aver deciso di volere lei e non Selin al proprio fianco, Bolat dovrà affrontare l'amara verità sulla morte dei genitori della fidanzata. L'uomo, infatti, verrà a conoscenza del coinvolgimento del padre nella tragedia che vent'anni prima colpì la famiglia di Eda e per molto tempo non le rivelerà nulla. Serkan entrerà in crisi e non saprà come comportarsi poiché, se da una parte proverà un profondo senso di colpa, dall'altra temerà la reazione della ragazza.

Nel frattempo, il padre avrà un infarto e Aydan suggerirà a Serkan di rompere il fidanzamento.

Anticipazioni turche di Love is in the air: Alptekin colto da un infarto

La vicenda prenderà il via quando Eda (Hande Erçel) racconterà a Serkan (Kerem Bürsin) che i suoi genitori morirono quando era una bambina a causa del crollo del muro portante di una casa affittata a Bursa per festeggiare il loro anniversario. Successivamente, emergerà che i lavori edilizi erano stati subappaltati a Kadir da Alptekin (Ahmet Somers), il quale cercò di insabbiare tutto. Le anticipazioni turche rivelano che la questione riemergerà a causa del socio Efe Akman (Ali Ersan Duru) che si avvarrà dell'aiuto di Ferit (Çağrı Çıtanak).

Sarà allora che il padre di Serkan chiederà a Kadir di scoprire l'identità della figlia dei due coniugi deceduti. Dopo aver appreso con amaro stupore che si tratta di Eda, nelle prossime puntate di Love is in the air Bolat senior verrà colto da un improvviso infarto, proprio mentre cercherà di confessare tutto al figlio.

Serkan scopre la verità sulla morte dei genitori di Eda

Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, la vicenda incentrata sulla morte dei genitori di Eda si complicherà e causerà non pochi problemi a Serkan che, nel frattempo, si sarà dichiarato alla giovane e sarà intenzionato a costruirsi una vita accanto a lei. Tuttavia, le responsabilità e le preoccupazioni aumenteranno.

Infatti, dopo l'infarto del padre, l'uomo diventerà il presidente della holding e, come se non bastasse, il genitore gli parlerà del suo coinvolgimento nella tragedia della famiglia Yildiz. Di fronte a questa confessione, Serkan rimarrà attonito e si dispererà al pensiero di dover rivelare tutto a Eda. La madre Aydan (Neslihan Yeldan) gli suggerirà di troncare la relazione, ma l'architetto non prenderà nemmeno in considerazione l'idea di separarsi dall'amata.

Spoiler turchi di Love is in the air: Serkan vuole parlare a Eda ma teme la sua reazione

Serkan verrà colto dal panico dopo aver appreso la verità sulla responsabilità di Alptekin nella morte dei genitori di Eda. Stando alle anticipazioni turche di Love is in the air, l'uomo vorrebbe raccontare alla fidanzata la verità, ma avrà paura della sua reazione di fronte ad una simile rivelazione.

Dunque, mentre cercherà di documentarsi sulla vicenda per conoscerne a fondo i dettagli, diventerà sempre più malinconico e triste. L'uomo, infatti, proverà dei sensi di colpa verso la ragazza, ma non vorrà rinunciare al loro rapporto e continuerà a nasconderle la verità. In seguito, anche se indeciso, Serkan deciderà di trascorrere del tempo con Eda con l'intenzione di parlarle.