Lino Banfi vorrebbe tornare sul set di Un medico in famiglia 11. La storica serie televisiva del prime time di Rai 1, per anni ha tenuto compagnia a milioni di spettatori che si sono appassionati alle vicende della celebre famiglia Martini. Dopo la dodicesima serie, complice un fisiologico calo del numero di spettatori, la Rai scelse di interrompere il progetto e da quel momento in poi i tantissimi fan hanno chiesto più volte se ci sarebbe stato una nuova serie, per dare un addio definitivo ai protagonisti della fiction.

Ebbene, il celebre nonno Libero in una recente intervista, ha ammesso che assieme ad altri protagonisti della serie avevano fatto una proposta alla Rai, per ora rimasta inascoltata.

La chiusura di Un medico in famiglia

Nel dettaglio, dopo la decima stagione di Un medico in famiglia che totalizzò una media di ascolti che si attestava sui cinque milioni circa di spettatori, la Rai scelse di fermare il progetto e quindi di non procedere con l'undicesima stagione.

Di conseguenza, molte storyline che erano rimaste incompiute nel decimo capitolo, non sono mai state portate a compimento e i fan, ancora oggi, si chiedono se ci sarà mai una stagione finale di questa amatissima fiction.

La proposta di Lino Banfi per Un Medico in famiglia 11

A tal proposito, Lino Banfi in una nuova intervista, non ha nascosto che il suo grande sogno sarebbe quello di rimettere di nuovo piede sul set di Un medico in famiglia 11, svelando anche la proposta che assieme ad altri componenti del cast, avevano fatto ai vertici della Rai.

"Io avevo suggerito insieme a tutti gli altri personaggi principali di Un medico in famiglia di fare un'ultima stagione non di 13 puntate, ma di quattro o cinque. Un saluto al pubblico della famiglia Martini", ha ammesso Lino Banfi che per anni ha vestito i panni di nonno Libero.

A quanto pare, però, la Rai non avrebbe mai preso in seria considerazione questa ipotesi avanzata dal cast della fiction di Rai 1, complice anche un cambio ai vertici della direzione di Rai Fiction, che avrebbe fatto finire nel dimenticatoio tale suggerimento.

I fan sperano nel ritorno della fiction con Lino Banfi

Eppure, a distanza di anni dalla messa in onda dell'ultima puntata su Rai 1, sono ancora tantissimi i fan-spettatori di Un medico in famiglia, che sperano e chiedono di poter vedere gli episodi della undicesima stagione.

In un periodo storico in cui abbondano i revival (da quello di Friend passando per Gossip Girl) la Rai potrebbe riprendere in considerazione l'idea di un reboot di Un medico in famiglia, per salutare e dire addio ai protagonisti di casa Martini? Lo scopriremo nelle prossime settimane.