La storia d'amore nata a Uomini e donne tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è giunta al capolinea. A darne per prima conferma è stata l'ex tronista, seguita poi da Alessio che, sui social, si è lasciato andare a un amaro sfogo. A dire la sua sulla rottura, ma soprattutto sullo sfogo di Alessio, è intervenuto anche Amedeo Venza, il quale non ha perso occasione per attaccarlo: "Non vedevi l'ora che finisse", dandogli poi del falso.

Gli ex U&D Samantha e Alessio si sono lasciati

È durata solo pochi mesi la relazione tra Alessio Ceniccola e la tronista Samantha Curcio.

I due si sono detti addio, come testimoniano i post scritti dai due ex volti di Uomini e donne sui rispettivi profili Instagram. Nel dettaglio, dopo la conferma della rottura da parte di Samantha, è arrivato il lungo post di Alessio, che ha accusato l'ex fidanzata di non avergli permesso di avere un confronto di persona prima di lasciarlo. Tutto era "precipitato" nei giorni scorsi, dopo che Alessio era stato paparazzato insieme a una ragazza mora, che si è poi scoperto essere una sua amica. A seguito degli scatti, sia Samantha che Alessio avevano smentito le voci di una rottura, parlando solo di un momento di crisi. Successivamente, però, queste dichiarazioni sono state smentite. Amedeo Venza è stato il primo a insinuare che i due si fossero lasciati, visto che, dopo la paparazzata, avevano smesso di seguirsi su Instagram.

Botta e risposta via social tra Alessio e Samantha dopo la rottura

Poco dopo è arrivata la conferma della rottura proprio da Samantha, la quale si è affidata ai social per raccontare la sua verità. La relazione sembrerebbe giunta al capolinea probabilmente per il poco affetto mostrato da Alessio nei suoi confronti e per il fatto che per lui le discoteche sono più importanti di lei.

Accuse ben precise a cui il diretto interessato ha voluto replicare con un lungo e amaro sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, Alessio si è risentito del fatto che l'ex fidanzata non abbia voluto avere un chiarimento a quattrocchi con lui e che invece abbia scelto di dirgli addio via social. "Hai esternato i tuoi sentimenti al pianeta social che dici di non amare" ha infatti dichiarato Ceniccola.

Amedeo Venza contro Alessio: 'Non vedevi l'ora che finisse. Falso'

Il post con cui Alessio ha replicato alla ex Samantha Curcio non è piaciuto ad Amedeo Venza, il quale su Instagram si è scagliato contro l'ex corteggiatore di Uomini e donne dandogli del "falso": "Ma smettila. Non vedevi l'ora che finisse e non sapevi come fare. Falso". Arriverà la contro replica del diretto interessato?