Can Yaman è al centro del Gossip per via della sua storia d'amore con Diletta Leotta ma, negli ultimi giorni, gli occhi sono puntati sul nuovo progetto professionale dell'attore di Istanbul. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, infatti, ha pubblicizzato sul suo profilo Instagram un profumo e aveva avvertito i suoi fan che sarebbe uscito prossimamente sul mercato. Nella giornata di lunedì 19 luglio, Can ha condiviso un nuovo post sul suo account social, affermando che la fragranza sarebbe stata ordinabile in prevendita sul suo sito internet.

Yaman ha infatti creato un suo dominio in rete, per vendere il profumo.

Can Yaman crea il suo sito internet per vendere il profumo

Can Yaman ora ha anche un suo sito internet e ha informato della sua nuova sfida professionale i milioni di seguaci che ha in tutto il mondo, attraverso un post, in cui ha scritto: ''Can Yaman Mania, il profumo della passione è arrivato''. Dopo avere aggiunto una emoticon con una stella e una con una fragola, forse perché la sua fragranza ricorderà il profumo proprio di quel frutto, l'attore turco ha aggiunto l'indirizzo del suo sito internet. Entrando sulla pagina web di Can, è possibile scegliere fra la lingua italiana e inglese.

Il profumo di Can Yaman è in prevendita sul suo sito internet

Sul sito internet del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è possibile scoprire dettagli in più sulla nuova fragranza in prevendita, che viene descritta così: ''Un'idea intensa, sfuggente, fragorosa. Uno sguardo fugace, vivo, sensuale''. Riguardo al profumo invece, viene nuovamente fatto riferimento al tipico frutto estivo: ''Un pensiero deciso, intenso e dolce come una fragola.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una sensazione avvolgente, eccitante e calda, come il cacao''.

Can Yaman: il profumo è infinito e unico come lui

Sul sito internet dell'attore di Istanbul, inoltre vengono usate altre parole per descrivere la fragranza: ''Un'emozione irrefrenabile, travolgente e persistente come il whisky''. Il profumo di Can Yaman è, al momento, preordinabile sul sito internet, al costo di 90 euro e, come descritto sul web, consentirebbe al consumatore di fare un'esperienza speciale: ''Un viaggio nell'Amore a prima vista, infinito e unico come Can Yaman''.

Grazie alla descrizione presente su internet, è possibile scoprire che la fragranza non sarà soltanto maschile, infatti, come riportato sul web, si tratterà di un prodotto: ''Per lei, per lui... per te''. Non resta che attendere qualche giorno, per scoprire cosa ne penseranno i fan dell'attore turco e se gradiranno il profumo di Can e se riterranno in linea con il mercato il prezzo di 90 euro.