Le trame degli episodi di Una vita, che andranno in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play dal 19 al 25 luglio 2021, raccontano che Camino e Ildefonso faranno insospettire Felicia, al punto da indagare sul loro conto. Maite, sebbene solo dietro ricatto, potrà uscire di prigione e prepararsi a dare l'addio definitivo alla sua giovane amante.

Nel frattempo, Bellita verrà a sapere la verità su Julio. Il misterioso ragazzo al quale Jose si è tanto legato è suo figlio. Indispettita e furiosa con il marito, prenderà una drastica decisione. Attenzione anche alla delicata situazione tra Maite e Camino: la pittrice, sapendo di doversi allontanare per sempre da colei che ama, avanzerà una richiesta azzardata a Felicia.

Ildefonso aiuta Camino a liberare Maite

Negli episodi della soap opera iberica in onda da lunedì 19 a domenica 25 luglio, la giovane Pasamar resterà senza parole dopo aver visto in che condizioni versa Maite in prigione. Inaspettatamente, a darle una mano per aiutare la sua amata, ci penserà Ildefonso. Il militare proverà a mediare con la lavandaia, nella speranza che la denuncia ai danni di Maite venga ritirata. La situazione però, si rivelerà più ostica di quanto previsto.

I silenzi e gli occhi sfuggenti di Camino faranno capire a Felicia che sta nascondendo qualcosa. Certa che c'entri ancora una volta l'odiata Maite, terrà monitorato ogni passo della figlia e di Ildefonso. Scoprirà il loro piano per liberare Maite?

Bellita scopre che Jose è il padre di Julio

Una sconvolgente verità sta per travolgere Bellita. L'artista verrà infatti a sapere che Jose le ha nascosto di avere avuto un altro figlio. Il giovane in questione altri non è che Julio. A nulla serviranno le giustificazioni di Dominguez: Bellita lo caccerà di casa intimandogli di non tornare mai più.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni di Acacias 38 sino a domenica 25 luglio raccontano anche che Ildefonso e Camino riusciranno a far uscire Maite di prigione. A quel punto ecco che interverrà Armando, pronto a dire alla pittrice che ha ottenuto la libertà solo grazie all'intervento di Ildefonso. Libertà che le costerà molto cara.

Maite fa una richiesta spiazzante a Felicia

Zaldua non si stupirà più di tanto quando Armando le dirà che, in cambio della libertà, non dovrà più rivedere Camino. Maite, a pezzi, proverà a fare un'ultima disperata richiesta a Felicia. La pittrice chiederà a Felicia di darle la possibilità di salutare come si deve Camino prima che parta per sempre e la lasci in sposa a Ildefonso. Verrà accontentata o le due innamorate non si vedranno mai più? Infine, Genoveva e Felipe avranno un incontro molto movimentato, nel quale emergeranno oscuri retroscena sul conto di entrambi.