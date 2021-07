Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, domenica 11 luglio 2021, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della finalissima tra Italia e Inghilterra, valida per gli Europei di calcio. Un match attesissimo, trasmesso in diretta televisiva sia su Rai 1 che sui canali Sky e che ha catalizzato l'attenzione della platea italiana, che ha gioito assieme alla Nazionale guidata con successo da mister Mancini.

Italia-Inghilterra da record in tv: gli ascolti di domenica 11 luglio

Nel dettaglio, la finale degli Europei di questa domenica sera tra Italia e Inghilterra ha appassionato complessivamente, tra Rai e Sky, una platea di circa 20,6 milioni di telespettatori arrivando a toccare uno share dell'83,50%.

Numeri a dir poco da capogiro per un match che ha immobilizzato, dalle 21 alle 24 circa, l'intero Paese che ha sperato fino alla fine in questa vittoria, arrivata soltanto dopo i calci di rigore contro l'Inghilterra.

Successo clamoroso per l'Italia soprattutto su Rai 1, che ieri sera ha registrato dei numeri a dir poco da capogiro in prime time. Il match, infatti, ha appassionato una media di oltre 18,1 milioni di spettatori, pari ad uno share che ha toccato la soglia del 73,68% in prima serata. I calci di rigore, invece, soltanto sulla rete ammiraglia della televisione di Stato sono arrivati a sfiorare l'80% di share.

Boom di ascolti per Rai 1 con la finale Europei

In access prime time, invece, l'anteprima della finalissima tra Italia e Inghilterra ha tenuto incollati ai televisori una media complessiva di oltre 12 milioni di spettatori pari al 68,80%.

Al termine dell'incontro, invece, sono stati più di tre milioni gli spettatori che sono rimasti collegati su Rai 1 per seguire lo speciale di Notti Europee, che ha ripercorso le fasi salienti di questa finalissima ed ha proposto le prime interviste post vittoria degli Azzurri. Lo share del programma, trasmesso in seconda serata su Rai 1, ha raggiunto la soglia del 47,50% di share.

Insomma una serata a dir poco da incorniciare per gli Azzurri, per l'Italia e anche per gli ascolti della rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta.

Record negativo per Canale 5 contro la finale Italia-Inghilterra

Sulle altre reti, gli ascolti dei programmi di prima serata sono stati a dir poco irrisori. Su Canale 5, ad esempio, la messa in onda del film Vittoria e Abdul è stata vista da una media di appena 388 mila spettatori pari all'1,56% di share.

Su Italia 1, invece, la pellicola La fidanzata di papà, con Massimo Boldi, è stata scelta da una media di 233 mila spettatori con uno share di poco inferiore all'1%. Su Rete 4, invece, il film La mia Africa è stato visto da 276 mila spettatori pari all'1,20%, mentre su Rai 2 il film Amore cucina e curry è stato scelto da 360 mila spettatori.