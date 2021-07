La sorte di Felipe non sarà delle migliori nelle nuove puntate di Una Vita. Le anticipazioni raccontano che la nuova domestica Laura farà di tutto per eliminarlo dietro ordine del perfido Velasco, altro complice di Genoveva. La situazione di farà ancora più complicata quando la dark lady capirà che il suo braccio destro è ossessionato da lei a tal punto di uccidere il marito.

Anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate

Nei prossimi episodi della soap, la domestica Laura verrà ricattata da Velasco. Oltre a cambiare completamente la testimonianza atta a scagionare Genoveva dalla terribile accusa di aver ucciso Marcia, Laura dovrà compiere anche un'altra missione.

Velasco, arso d'amore per Genoveva, si convincerà che l'unico modo per averla è quello di eliminare il marito. Deciso ad andare fino in fondo, ricatterà Laura dicendole di avere sua sorella Lorenza in suo potere e che non esiterà a farle del male se non manterrà la parola data uccidendo Felipe.

Laura sarà dunque costretta ad eseguire gli ordini del suo aguzzino e somministrerà del veleno all'avvocato. Felipe cadrà a terra privo di sensi, sbattendo la testa contro un tavolino.

Alvarez Hermoso perde la memoria

Nelle nuove puntate di Una Vita, Felipe verrà ricoverato d'urgenza in ospedale e finirà in coma dopo un complicato intervento. Tutti temeranno che non si risvegli più, ma la tempra dell'avvocato è forte: contro ogni previsione medica, aprirà gli occhi.

L'intervento sembrerà essere andato bene, salvo una conseguenza inaspettata: la perdita completa di memoria. Genoveva ne sarà felice, credendo che in questo modo Felipe possa aver dimenticato tutte le sue malefatte, omicidio di Marcia compreso.

Liberto si offrirà di prendersi cura dell'amico, sperando di fargli tornare i ricordi.

Genoveva dovrà agire in fretta prima che ciò avvenga. Nel frattempo, ad Acacias farà ritorno Maite.

Maite e Camino si vedono di nascosto, spoiler Una Vita

Mentre l'avvocato uscirà dall'ospedale con grande rabbia di Genoveva, Camino si troverà davanti Maite. Il loro amore più forte che mai le spingerà a incontrarsi di nascosto.

Peccato che la gelosa Anabel le sorprenda insieme.

Purtroppo, la salute di Felipe peggiorerà progressivamente: un senso di inutilità e depressione lo pervaderà nel profondo. A quel punto, Genoveva prenderà la decisione di mandare il marito in una casa di cura affinché possa riprendersi.

Liberatasi dal marito e dalla paura che da un momento all'altro recuperi i ricordi, la dark lady chiederà un incontro a Velasco. Che cosa avrà in mente?

Camino invece cercherà di non farsi scoprire da Ildefonso e continuerà a vedere la sua amata Maite con incontri clandestini sottovalutando la pericolosa ossessione di Anabel che nutre nei suoi confronti. Qualcosa di terribile sta per accadere.