Felicia avrà preso davvero la decisione giusta? Marcos, alla fine, non si arrenderà e sarà pronto a mettere in gioco tutto pur di conquistare il suo cuore e far sì che lo sposi.

A quel punto, Marcos non avrà più alcuna ragione per restare nel quartierino. Comunicherà così ad Anabel di volersi allontanare da Acacias. La giovane non sarà d'accordo, vista la sua ossessione nei confronti di Camino.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".