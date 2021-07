Continuano gli appuntamenti con le puntate inedite di Tempesta d'amore. La TV Soap tedesca, nata in Germania nel 2005, viene trasmessa sul canale Das Erste.

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che, dopo un iniziale miglioramento, le condizioni di Florian peggioreranno. Il giovane sarà vittima di una forte febbre e Maja farà di tutto per aiutarlo. Max e Vanessa si impegneranno per trovare un lavoro a Gerri, a quest'ultimo non sarà affatto contento del risultato. Christoph, intanto, avrà una richiesta particolare da fare a Rosalie.

Tempesta d'amore, trame dalla Germania: Maja aiuterà Florian con il lavoro

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Michael visiterà di nuovo Florian. Scoprirà che la ferita alla mano ha causato un'infezione e la perdita di sensibilità. Per aiutarlo, gli prescriverà una cura da seguire scrupolosamente. Maja, dopo essere venuta a conoscenza del problema del giovane, si proporrà per aiutarlo a svolgere il lavoro in ufficio. La situazione tra i due prenderà una piega inaspettata, tanto da far pensare a un ritorno di fiamma.

Nel frattempo, Gerri deciderà di fermarsi per più tempo al Furstenhof. Max, per tenerlo lontano dai guai, cercherà qualcosa da fargli fare. Il ragazzo, inizialmente, si troverà molto bene accanto a Erik, ma Vanessa avrà un altro lavoro da proporgli che sconvolgerà i suoi piani.

Anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore: Florian svilupperà una forte febbre

Gerri non si troverà affatto bene in lavanderia. Troverà questo impiego troppo noioso e poco stimolante. Durante il suo primo turno, farà la conoscenza di Werner e non avrà alcun problema a rivelargli di non amare affatto la mansione che gli è stata data.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Werner, così, deciderà di affrontare l'argomento con Max.

Intanto, Florian sembrerà guarito. Riuscirà a recuperare il controllo della mano e si recherà nella foresta per fare una passeggiata. Qui incontrerà Maja, ma nel giro di poco tempo accuserà di nuovo dei sintomi preoccupanti. Il giovane svilupperà un'improvvisa febbre e sarà costretto a sdraiarsi nella capanna di Maja.

Quest'ultima gli farà compagnia in attesa dell'arrivo di Michael.

Christoph farà un patto con Rosalie

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore svelano che, nelle prossime puntate, Alfons e Hildegard avranno problemi con la loro abitazione. Il tetto sarà così rovinato, infatti, al punto da rischiare di crollare sulle loro teste. Inoltre, l'arrivo di un forte temporale non farà altro che peggiorare le cose.

Intanto, Christoph scoprirà che l'imprenditore Rafael Gomez ha un interesse romantico per Rosalie. Chiederà alla donna di intercedere per lui in cambio di soldi. Rosalie accetterà e, dopo aver scelto un bellissimo vestito da guardaroba di Cornelia, si recherà sul luogo dell'incontro. L'obiettivo di Christoph sarà quello di convincere Gomez a vendergli i suoi hotel a un prezzo ragionevole.