Fabrizio Corona ancora sotto accusa, questa volta dall'ex tronista di Uomini e donne Jessica Antonini, che è stata protagonista per alcune settimane di numerosi gossip riguardo alla storia ormai finita con il corteggiatore Davide Lorusso. La ragazza è tornata sui social con una scottante rivelazione.

Sotto accusa questa volta troviamo un noto protagonista della televisione italiana, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, Fabrizio Corona. Ancor prima dell'annuncio sulla fine della relazione con il suo ex fidanzato, i due avevano già fomentato il gossip tanto che si pensava ci fosse qualcosa che andasse oltre la semplice amicizia.

Tronista Uomini e Donne contro Fabrizio Corona

Il gossip sulla presunta love story fra Fabrizio Corona e Jessica Antonini è stato dopo poco spento, ma i loro nomi sono comparsi di nuovo insieme in una scottante rivelazione dell'ex tronista di Uomini e Donne. Alla domanda di un follower: "Lavori ancora con Corona?" lei ha risposto: "Mah sto aspettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine per foto e video" rilevando così di star aspettando dei soldi dall'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

L'ex fidanzato Davide Lorusso

Alcune settimane fa, l'ex tronista di Uomini e Donne e il suo corteggiatore Davide Lorusso hanno dato conferma della rottura della loro storia d'amore nata proprio nel programma televisivo presentato da Maria De Filippi.

Una storia iniziata con tanta passione ma finita tra litigi e dichiarazione poco piacevoli sui social.

Sembrerebbe che Davide Lorusso da un momento all'altro sia scomparso, non facendosi più sentire e mettendo così fine alla loro relazione. La tronista, non riuscendo a buttar giù questo duro colpo, si è lasciata andare sui social con l'ipotesi che il suo ex potesse essere omosessuale.

A queste insinuazione Davide Lorusso non ha replicato sui social, preferendo così concludere il loro rapporto con un profondo e religioso silenzio.

Jessica contro Davide Lorusso e Fabrizio Corona

Jessica sui social ha specificato: "Sto ancora aspettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video.

Questa clip è una prova, boh. Sarà che è un vizio in Lombardia quello di sparire. A questo punto chiameremo Chi L’Ha Visto per avere delle notizie", chiaro riferimento al fatto che il suo ex fidanzato Davide Lorusso sia scomparso non lasciando alcuna traccia prima ancora di concludere definitivamente la loro relazione.

E Fabrizio Corona come replicherà? Si difenderà o preferirà concludere il gossip dando a Jessica questi tanto attesi mille euro?