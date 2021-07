Drammatici momenti saranno al centro delle nuove puntate di Una vita, la soap opera di Canale 5.

Gli spoiler provenienti dalla Spagna raccontano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) reagirà male dopo aver abortito suo figlio. La darklady, infatti, siglerà un accordo con Javier Velasco per vendicarsi di suo marito Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita: Genoveva finisce dietro le sbarre

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione raccontano che Genoveva subirà un dolore immenso che si ripercuoterà su suo marito.

Tutto inizierà con precisione quando la darklady deciderà di uccidere Marcia, pugnalandola all'addome durante un confronto ai Giardini del Principe. Fin da subito i sospetti ricadranno su Salmeron: il commissario Mendez si convincerà della sua colpevolezza nei decessi di Ursula e di Marcia. L'avvocato riuscirà a convincere Felipe che sua moglie si sia macchiata le mani di sangue.

Per questo motivo, i due uomini stringeranno un patto per mettere finalmente Genoveva con le spalle al muro. Alla fine, Mendez riuscirà a trovare la prova regina, tanto che la Salmeron sarà rinchiusa tra le sbarre dove non esiterà a rivendicare la sua innocenza.

La darklady trasportata in clinica dopo aver letto la lettera di Santiago

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato, le parole di Genoveva non impietosiranno nessuno finché l'avvocato Javier Velasco deciderà di prendere le sue difese in tribunale. L'uomo, infatti, riuscirà a trovare un escamotage per far uscire la darklady dall'istituto penitenziario.

Una volta a casa, la Salmeron non sarà accolta a braccia aperte da Felipe, che non esiterà a sbatterle contro una lettera ricevuta da Santiago dalla lontana Cuba. Neanche a dirlo, Genoveva si sentirà male una volta letto il messaggio sconvolgente indirizzato all'Alvarez Hermoso. In seguito, la donna sarà trasportata in clinica dove le sue condizioni di salute non desteranno la preoccupazione dei famigliari.

Salmeron abortisce e giura vendetta contro Felipe

Genoveva subirà un aborto improvviso spontaneo: la notizia risuonerà in tutta Acacias. Felipe cadrà letteralmente a pezzi dopo aver assaporato l'idea di diventare genitore, nonostante il figlio che porta in grembo sua moglie sia di Santiago.

Salmeron si dimostrerà incapace di reagire alla tragedia, perdendo la lucidità. La donna, infatti, avrà come obbiettivo quello di distruggere suo marito. Per questo motivo, la darklady si metterà d'accordo con Javier Velasco, dimostrandosi pronta a tutto pur di rovinare l'Alvarez Hermoso.