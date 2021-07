Le anticipazioni di Love is in the air, della puntata in onda lunedì 19 luglio su Canale 5, annunciano che Eda e Serkan dovranno fare i conti con l'inizio della loro reale relazione. Infatti la ragazza gli chiederà di mantenere la loro storia segreta, almeno per il momento. Intanto Eda avrà anche un altro problema: trovare delle motivazioni valide per la zia e le amiche, che giustifichino la sua mancata partenza per l'Italia.

Eda, Serkan e la loro relazione all'oscuro di tutti

Eda e Serkan, ormai, sono ufficialmente una coppia. Lui l'ha rincorsa verso la strada per l'aeroporto, le ha detto che la ama e l'ha pregata di non partire per l'Italia, ma di attendere almeno due mesi, in maniera tale da consentirgli di organizzarsi e permettergli di partire insieme a lei.

Nonostante l'ufficializzazione del loro amore, le cose non saranno facili con le rispettive famiglie, visto che Aydan vorrebbe che Serkan tornasse con Selin, mentre Ayfer non sopporta l'architetto per la vicenda del contratto con la nipote. Per questo motivo Eda chiederà a Serkan di mantenere la loro relazione segreta, almeno finché non troverà un modo per parlare con la zia.

Eda e la giustificazione della sua mancata partenza

A ogni modo Eda rientrerà a casa, accompagnata dalla felicità, ma anche dallo stupore di Ayfer, Melo, Ceren e Fifi. Nessuna di loro saprà spiegarsi il motivo per cui Eda abbia deciso di non partire, anche se la zia pubblicamente spererà che non ci sia lo zampino di Serkan.

Dopo questa esternazione Eda non avrà proprio il coraggio di confessarle la verità, per questo si limiterà a dire che l'università italiana l'ha chiamata per rimandare l'inizio dei suoi studi.

Dopo che Ayfer avrà sentito la storia "del rimando", penserà che dietro ci sia lo zampino della madre e temerà che possa averle giocato un brutto scherzo anche con il finanziamento della borsa di studio della nipote.

L'incontro segreto tra Eda e Serkan

Eda, però, dovrà stare attenta a non dare nell'occhio anche quando si troverà lontano da Serkan, infatti la zia guarderà con sospetto i messaggi che riceve sul cellulare. Diventerà anche difficile provare a vederlo, ma la sera stessa riuscirà ad avere l'occasione giusta per uscire di casa.

Ayfer, infatti, riceverà una richiesta urgente per un bouquet, così Eda si offrirà volontaria per consegnarlo, cogliendo anche l'occasione per andare a trovare il suo amato Serkan.

Il cuore infranto di Selin

Selin, invece, dovrà mettersi l'anima in pace. Lei ha anche provato a ritornare con Serkan, ma il cuore di lui, invece, ha preso la strada che l'ha condotto verso Eda. L'ennesima mazzata arriverà quando la donna sarà in giro con Ferit e dalla vetrina di un locale scorgerà Serkan ed Eda intenti a scambiarsi carezze. Il suo cuore andrà in mille pezzi.