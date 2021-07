Esperimento fallito per i dirigenti Mediaset: la scelta di riproporre le puntate serali di Uomini e donne, risalenti al 2019, si è rivelata poco fortunata per l'azienda. Visto il 7,7% di share che ha fatto registrare il prime time del 14 luglio scorso, gli addetti ai lavori hanno deciso di sospendere la messa in onda delle scelte dei tronisti di due anni e mezzo fa e di puntare su un grande classico, il film Benvenuti al Sud.

Ascolti bassi per il serale di Uomini e Donne

Molti spettatori di Canale 5 non hanno condiviso la decisione dei dirigenti di rete di riproporre alcune vecchie puntate di Uomini e Donne in questa calda estate.

A seguire il prime time dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi, infatti, sono stati 1,1 milioni di fan, per uno share del 7,7%.

Numeri decisamente bassi quelli che ha ottenuto il dating show in replica: chi si aspettava che il format di Maria De Filippi bissasse il successo della prima volta (era il febbraio 2019 quando questi speciali sono stati trasmessi in televisione), è rimasto deluso sia nel leggere i dati d'ascolto, che i commenti di un pubblico decisamente annoiato da qualcosa di visto e rivisto.

Per tutti questi motivi, Mediaset ha deciso di sospendere gli appuntamenti in prima serata con questo programma, preferendogli un film già a partire da mercoledì 21 luglio. La prossima settimana dunque, al posto di U&D - La scelta, andrà in onda Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Delusione e noia tra i fan di Uomini e Donne

Mercoledì 14 luglio è stata trasmessa la puntata di Uomini e Donne interamente dedicata alla scelta di Lorenzo. Il tronista aveva preso una decisione tra Claudia e Giulia, le due corteggiatrici frequentate per mesi davanti alle telecamere.

Tra i fan della coppia c'è stato fermento e gioia nel rivedere le immagini della festa di fidanzamento del 2019, ma tra gli altri spettatori di Canale 5, invece, è prevalsa la noia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rivedere uno speciale del dating show risalente a più di due anni fa non è piaciuto a gran parte dei telespettatori, che dopo un po' hanno deciso di cambiare canale perché "tanto si sapeva già come andava a finire".

Gli ascolti decisamente bassi, che ha ottenuto la versione serale di U&D, hanno costretto Mediaset a cambiare programmazione in corsa: il 21 luglio, infatti, andrà in onda un film e non la puntata incentrata sulla scelta di Teresa Langella tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi.

Attesa per le nuove puntate di Uomini e Donne

La versione serale di Uomini e Donne è stata sospesa e, salvo nuovi e improvvisi cambi di palinsesto, non dovrebbe più essere proposta al pubblico durante l'estate in corso.

I fan del dating show, dunque, dovranno aspettare ancora un po' prima di rivedere i vari protagonisti del cast. Le registrazioni delle nuove puntate del format di Maria De Filippi potrebbero iniziare a fine agosto e andranno in onda a partire da metà settembre.

Tra un mese e mezzo circa, però, cominceranno a circolare le prime anticipazioni della stagione 2021/2022, soprattutto quelle riguardanti i ragazzi che animeranno il trono classico (pare che la conduttrice voglia puntare solo su sconosciuti e non su giovani che ambiscono a diventare influencer).

Per quanto riguarda il trono over si ripartirà ancora una volta da Gemma Galgani. In un'intervista che ha rilasciato in questi giorni, la dama ha smentito categoricamente il gossip secondo il quale starebbe meditando un addio alla trasmissione alla quale partecipa da undici anni consecutivi. La torinese dunque, dopo le vacanze, tornerà a occupare il suo solito posto nel parterre, con la speranza d'imbattersi il prima possibile nel principe azzurro.