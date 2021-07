Gemma Galgani è rimasta bloccata in ascensore. La dama di Uomini e donne, nel pomeriggio di venerdì 9 luglio, ha condiviso un video sulle sue storie Instagram, mentre si trovava al buio e provava a capire come riuscire ad uscire. Nel frattempo, la single piemontese ha chiesto ai suoi follower cosa avrebbero fatto, se si fossero trovati in una situazione simile. Non è chiaro se la protagonista del dating show di Maria De Filippi ,al momento, si trovi a Roma o sia in vacanza.

Uomini e Donne, disavventura per Gemma Galgani: resta bloccata in ascensore

Gemma Galgani condivide spesso alcuni momenti della sua vita con i follower che la seguono su Instagram e, nel pomeriggio del 9 luglio, ha pubblicato un video in cui ha avvertito i fan che era bloccata in ascensore: ''Ma secondo voi, come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e si è bloccato e che non funziona? Anzi, adesso non si vede neanche più la lucetta''. La dama di Uomini e Donne ha anche aggiunto un box con una domanda ai suoi fan, in cui ha chiesto: ''Cosa fareste se foste bloccati in ascensore?"

Gemma Galgani dopo Uomini e Donne potrebbe essere partita per le vacanze

Non è chiaro se l'ascensore in cui sia rimasta bloccata Gemma sia proprio quello del residence dove vive da qualche anno a Roma o se la single torinese si trovi in qualche località.

Galgani, infatti, potrebbe essere partita per qualche posto di villeggiatura. Nella giornata di giovedì 8 luglio, infatti, Gemma si trovava in Puglia e aveva condiviso uno scatto con i suoi follower, mentre era sorridente e aveva alle spalle un panorama mozzafiato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma potrebbe tornare nella nuova edizione di Uomini e Donne

Al momento, Gemma dovrebbe essere ancora single e, dalla fine di Uomini e Donne, non sono circolate indiscrezioni o gossip in merito a qualche cambiamento nella sua vita sentimentale. Pertanto, è ipotizzabile che la dama torinese si siederà nuovamente nel parterre, anche nella prossima edizione del dating show.

La single torinese potrebbe ritrovarsi nuovamente in studio a cercare l'amore insieme alla sua grande amica Ida Platano, con la quale ha instaurato un legame profondo di amicizia. Gemma ha mantenuto anche un buon rapporto con Matteo Ranieri, l'ex fidanzato di Sophie Codegoni. In una recente intervista, infatti, l'ex corteggiatore ha dichiarato di avere visto negli ultimi giorni Galgani a Roma e di averle regalato il tipico pesto ligure per ringraziarla della sua gentilezza, non essendo riuscito ad incontrarla dopo l'uscita dal dating show di Canale 5. Non resta che attendere ulteriori news da Gemma Galgani, per scoprire se riuscirà a uscire sana e salva dall'ascensore.