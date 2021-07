Arrivano nuove anticipazioni su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che da tanti anni è protagonista del palinsesto pomeridiano di Mediaset. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna, e in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che un nuovo personaggio porterà scompiglio nell'esistenza di Casilda Escolano. Infatti il principe Izem arriverà ad Acacias con l'intenzione di acquistare la domestica per averla in sposa.

Una vita: Izem arriva ad Acacias

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le prossime puntate trasmesse a breve su Canale 5, annunciano l'arrivo di Izem (interpretato dall'attore Amin Benamar), che sarà protagonista di una nuova storyline.

Tutto inizierà quando il giovane arriverà nel ricco quartiere di Acacias, suscitando la reazione incuriosita dei vicini a causa del suo look alquanto vistoso. Il principe, infatti, indosserà un abito celeste e un turbante dello stesso colore. Inoltre annuncerà di avere l'intenzione di "comprare" la sua nuova fidanzata.

Questo nuovo arrivo porterà Casilda ad assumere un comportamento molto insolito. La domestica, infatti, non si presenterà più nelle vie del quartiere e si coprirà il volto con un cappello. Alla fine si scoprirà che Escolano nasconde un segreto riguardante Izem.

Casilda ha iniziato una frequentazione con il principe

Durante i prossimi appuntamenti dello sceneggiato spagnolo, Casilda confesserà a Fabiana di aver iniziato a frequentare Izem in occasione della sua vacanza nel deserto fatta qualche mese prima.

I telespettatori, a questo punto, scopriranno che il principe era rimasto folgorato dalla bellezza della domestica, tanto da dichiararsi follemente innamorato di lei.

Per tale ragion, il forestiero offrirà a Liberto Mendez (Jorge Pobes) ben venti cammelli per avere Escolano tutta per sé. Ovviamente l'offerta verrà declinata, sebbene Izem apparirà deciso a comprare la giovane.

Izem vuole comprare la Escolano

D'altro canto, Izem apparirà incredulo davanti al rifiuto di Liberto, visto che nessuno avrebbe respinto una così preziosa proposta per comprare una donna da avere come in moglie. Nonostante il rifiuto, il principe non si arrenderà alle prime difficoltà che incontrerà davanti al suo cammino, anzi apparirà disposto a tutto pur di conquistare Escolano.

La soap opera Una vita va in onda da lunedì alla domenica dalle ore 14:10 su Canale 5 e in diretta streaming oppure sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.