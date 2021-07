Un graditissimo ritorno sarà al centro delle nuove puntate di Una vita in programma a breve sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna svelano che Maite Zaldua tornerà nel quartiere per riprendersi Camino Pasamar. La pittrice, infatti, scoprirà che la ragazza è caduta in depressione dopo essere rimasta vedova.

Una vita spoiler: le nozze tra Camino e suo marito non sono felici

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate italiane trasmesse prossimamente in Italia annunciano il ritorno di Maite ad Acacias 38.

Come abbiamo visto di recente, la pittrice ha deciso di lasciare Camino in occasione di uno struggente addio che ha emozionato il pubblico italiano. La Zaldua, infatti, ha deciso di trasferirsi a Parigi, allontanandosi per sempre dalla Pasamar dopo essere tornata in libertà grazie all'interessamento di Ildefonso.

Ed ecco che Camino accetterà di diventare la moglie del marchese. Purtroppo l'unione non si rivelerà felice per colpa di alcuni problemi d'impotenza del marito, provocati da una vecchia ferita di guerra.

Dall'altro canto, Maite continuerà la sua vita a Parigi, sebbene continui a pensare insistentemente a Camino.

Ildefonso muore

Nel corso dei nuovi appuntamenti dello sceneggiato spagnolo, la vita di Camino sarà devastata da un tragico lutto.

Ildefonso morirà all'improvviso, lasciando disperata la giovane sposa. La perdita di Cortes getterà la Pasamar nella disperazione più totale, in quanto si era profondamente attaccata a lui nonostante i loro evidenti problemi coniugali.

Felicia, a questo punto, si preoccuperà moltissimo per la salute di sua figlia, incapace di reagire a così tanto dolore.

Per questo motivo, la ristoratrice compirà un gesto davvero inaspettato per aiutare Camino. La donna, infatti, si metterà in contatto con Maite per raccontarle di quanto successo. In questa circostanza, le proporrà di tornare ad Acacias per tentare di risollevare il morale alla figlia.

Maite torna in Spagna per stare accanto alla Pasamar

Ed ecco che Maite farà il suo arrivo al ristorante Nuovo Secolo XX in occasione del 21° compleanno di Camino. La Zaldua, a questo punto, informerà la Pasamar di aver appreso del decesso di Ildefonso, tanto da aver deciso di tornare in Spagna per starle vicino in questo doloroso momento. Ovviamente, le due donne si avvicineranno notevolmente, tanto che la fiammella del loro amore si riaccenderà. Questa volta, Felicia non metterà i bastoni tra le ruote al ritorno di fiamma tra sua figlia e la pittrice.