Si allunga la lista dei probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini e il suo gruppo di lavoro starebbero corteggiando una showgirl che è nota soprattutto per la turbolenta storia d'amore che ha vissuto con Mario Balotelli. Oltre a Raffaella Fico, a metà settembre potrebbero entrare nella casa Totò Schillaci e Raz Degan, anche se la trattativa con quest'ultimo sarebbe difficile visto il suo alto ingaggio.

Nuovi gossip sul prossimo Grande Fratello Vip

Quando manca circa un mese e mezzo al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, sono tanti i personaggi famosi che vengono accostati al cast.

L'ultima celebrità inserita nella lista ufficiosa dei "vipponi" della sesta edizione è una ragazza che ha esordito sul piccolo schermo partecipando alla versione Nip del reality-show qualche anno fa.

Si vocifera, dunque, che tra i concorrenti del format Mediaset potrebbe figurare anche Raffaella Fico, showgirl che in passato ha vissuto una travolgente quanto difficile storia d'amore con Mario Balotelli.

Alfonso Signorini starebbe facendo di tutto pur di convincere la napoletana ad accettare di bissare l'esperienza nella casa più spiata d'Italia: avere la soubrette tra le mura di Cinecittà garantirebbe argomenti interessanti da trattare nelle varie puntate in prima serata (come è successo con Dayane Mello, anche lei ex fiamma del calciatore).

La 'suggestione' Raz al Grande Fratello Vip

Un altro personaggio famoso che Signorini vorrebbe fortemente nel cast del Grande Fratello Vip 6 sarebbe Raz Degan. Il conduttore del reality-show ambirebbe ad arruolare l'ex di Paola Barale nell'edizione che esordirà a metà settembre su Canale 5.

Ad ostacolare l'accordo, però, sarebbero soprattutto l'alto cachet dell'israeliano e la sua reticenza nel mostrarsi in televisione per ragioni non legate al suo talento di attore e regista.

Nel recente passato, però, Degan ha partecipato e vinto all'Isola dei Famosi, distinguendosi per carattere e tempra nell'affrontare le difficoltà della vita del naufrago solitario sulle spiagge dell'Honduras.

A varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà potrebbe essere anche Totò Schillaci. L'ex calciatore, infatti, sarebbe in trattativa con Mediaset per il ruolo di concorrente del format di Canale 5.

L'elenco dei potenziali inquilini del Grande Fratello Vip

Raffaella Fico, Raz Degan e Totò Schillaci sono gli ultimi tre personaggi famosi inseriti nella lista ufficiosa dei concorrenti della sesta edizione del GF Vip.

Le altre celebrità che sono state accostate al cast del reality-show Mediaset, sono: Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Alex Belli, Gianmaria Antinolfi, Andrea Casalino, Manila Nazzaro, Ainett Stephens, Elena Morali, Amedeo Goria, Luca Vismara, Davide Silvestri.

A questi potenziali "vipponi" se ne aggiungono altri che potrebbero bissare l'avventura tra le mura dell'abitazione di Cinecittà: Pamela Prati, Francesca Cipriani, Carmen Russo e Maria Monsè.

La prima puntata in diretta andrà in onda attorno alla metà di settembre (probabilmente lunedì 13) e sarà condotta dal riconfermato Alfonso Signorini. Quest'anno, il padrone di casa sarà affiancato da due opinioniste nuove di zecca: la collega ed ex gieffina Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis.