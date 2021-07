Le prime anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che Maria De Filippi punterà su delle importanti novità legate al suo storico dating show, che da anni cattura l'attenzione del pubblico di Canale 5. Il programma tornerà in onda da metà settembre nel consueto slot orario che va dalle 14:45 alle 16:15 circa e tra le dame che rimetteranno piede in studio vi è Gemma Galgani, la quale però potrebbe perdere visibilità rispetto al passato. Occhi puntati anche sulla prima tronista trans che si metterà in gioco dal prossimo settembre.

Le prime anticipazioni su Uomini e donne di settembre

Nel dettaglio, le prima anticipazioni su Uomini e donne rivelano che per questa nuova edizione, Maria De Filippi ha ammesso che la parola d'ordine sarà "semplicità".

La conduttrice, in una recente intervista, ha ammesso di aver capito che i social sono diventati un cliché per questo ha deciso di cambiare tutto.

Sul trono, infatti, non vuole più persone che siano interessate in primis alla visibilità e al raggiungimento della notorietà. De Filippi vuole che ci siano delle persone genuine, che abbiano voglia di cercare per davvero il grande amore della sua vita.

Maria De Filippi punta sul primo trono trans

Una delle novità più importanti di questa edizione è sicuramente l'arrivo del trono trans. Da settembre in poi, infatti, tra le protagoniste del programma ci sarà una ragazza che prima era un uomo e che ha affrontato un percorso di transizione per diventare donna a tutti gli effetti.

Il nome della prima tronista trans non si conosce ancora: la curiosità del pubblico, però, è già tantissima proprio come fu ai tempi in cui Maria De Filippi scelse di lanciare il trono gay nella sua popolarissima trasmissione del pomeriggio, seguita da una media di circa tre milioni di spettatori al giorno con quasi il 25% di share.

Le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022, inoltre, rivelano che anche quest'anno convivranno insieme trono classico e trono over.

Gemma rischia di essere ridimensionata a Uomini e donne

Tra le dame del parterre senior ci sarà il ritorno di Gemma Galgani, la quale però potrebbe perdere lo scettro di protagonista indiscussa del programma.

A quanto pare, infatti, dopo ben dodici anni di permanenza in trasmissione alla ricerca del grande amore della sua vita, Maria De Filippi sarebbe un po' "stufa" della dama torinese e per il prossimo settembre, punterebbe tutto su Isabella Ricci.

La nuova dama, "nemica" di Gemma Galgani, ha conquistato il pubblico ed ha tutte le carte in tavola per riuscire ad essere la nuova protagonista assoluta del dating show. Riuscirà a rubare lo scettro a Gemma? Lo scopriremo dal prossimo settembre.