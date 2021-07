Uomini e donne, la celebre trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, tornerà in onda da settembre in poi con la nuova stagione 2021-2022. Le prime anticipazioni rivelano che gli autori, in queste settimane, sono impegnati con la scelta dei nuovi tronisti e in generale dei protagonisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. A rilasciare le prime dichiarazioni su quello che vedremo in onda, è stata proprio la padrona di casa del programma, la quale ha ammesso di volere al centro di Uomini e donne, la "vita vera".

Maria De Filippi parla dei nuovi tronisti di U&D

Nel dettaglio, Maria De Filippi intervistata dal settimanale Oggi, ha parlato dei nuovi tronisti di Uomini e donne ed ha ammesso che l'eccessivo utilizzo dei social, nel corso degli ultimi anni, ha finito per condizionare le scelte fatte dal suo team di autori.

Sta di fatto che, ad oggi, la conduttrice ha ammesso che il loro obiettivo è quello di riuscire a trovare dei tronisti che hanno una vita semplice e che non siano attaccati alla costante ricerca del numero di followers, così come lo sono la stragrande maggioranza dei ragazzi di oggi.

'Cerco un tronista che fa l'elettricista', dice De Filippi

"Cerco un tronista che fa l'elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti", ha ammesso Maria De Filippi parlando dei futuri tronisti di Uomini e donne.

"Quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, ho deciso di cambiare, voglio la vita vera", ha ammesso la padrona di casa del programma dei sentimenti di Canale 5.

Insomma l'obiettivo di Maria De Filippi e della sua fortissima squadra di autori è quella di riuscire a proporre al pubblico del pomeriggio Mediaset, dei tronisti che siano interessati in primis alla ricerca del vero amore, che conducano una vita semplice e che non abbiano intenzione di sfondare a tutti i costi sul mondo social.

Matteo Ranieri tra i papabili nuovi tronisti?

Una ricerca decisamente non facile, dato che nel corso degli ultimi anni, sono stati davvero tanti i protagonisti di Uomini e donne che hanno dimostrato di essere interessati di più alla visibilità e al successo social, piuttosto che alla ricerca dell'anima gemella, così come prevede l'obiettivo del programma.

E così, dopo le prime anticipazioni di Maria De Filippi su quello che vedremo in onda da settembre, resta da capire su chi ricadranno le scelte per i nuovi tronisti di Uomini e donne.

Tra i vari nomi che sono stati fatti in queste settimane, spicca quello di Matteo Ranieri, ex corteggiatore di Sophie Codegoni, il quale pare essere in pole position per partecipare all'edizione 2021-2022 del dating show Mediaset.