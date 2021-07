Gemma Galgani si gode la sua estate di relax in attesa di tornare in studio a Uomini e donne, pronta a riprendere in mano le redini del suo percorso sentimentale. In una recente intervista rilasciata al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, la dama torinese non ha perso occasione per lanciare nuove frecciatine nei confronti di Tina Cipollari, la sua nemica giurata. La dama torinese, poi, non ha risparmiato delle stoccate neppure nei confronti di Isabella Ricci, la nuova dama che ha fatto il suo ingresso in scena quest'anno, conquistando subito il gradimento degli spettatori.

La nuova frecciatina di Gemma contro Tina Cipollari

Nel dettaglio, parlando della sua nemica Tina Cipollari, Gemma Galgani le ha suggerito di prepararsi degli argomenti nuovi da esporre in trasmissione per la prossima edizione di Uomini e donne, in onda a partire da settembre su Canale 5.

"Così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata", ha ammesso la dama torinese del programma sentimentale di Maria De Filippi. Ma non è finita qui perché, in vista del suo ritorno in studio nelle vesti di opinionista di Uomini e donne, Gemma le ha anche consigliato di rifarsi il guardaroba e di puntare così su un look completamente nuovo.

I 'consigli' di Gemma a Tina per la prossima edizione di Uomini e donne

"Le direi, oltre ad evitare parole trite e ritrite verso la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa di più fresco, più giovanile, più informale", ha suggerito Gemma alla sua nemica Tina.

"Del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi come fosse ogni puntata alla Prima della Scala", ha chiosato ancora Galgani lanciando così la sua frecciatina al vetriolo nei confronti dell'opinionista di Uomini e donne. Parole che potrebbero non passare inosservate: quale sarà a questo punto la reazione dell'opinionista?

Replicherà alle dichiarazioni di Gemma? Si scoprirà nei prossimi giorni.

La versione di Gemma sul rapporto con Isabella dopo Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché Gemma ha avuto modo di dire la sua anche sul rapporto con Isabella Ricci, la dama entrata a far parte del parterre del trono over nel corso dell'ultima edizione.

La dama torinese ha confermato che, da quando si sono spenti i riflettori sul programma di Canale 5, non ha avuto più modo di sentirsi con Isabella. "Del resto non c'erano proprio i presupposti per definirci amiche, soprattutto dopo i risvolti delle ultime puntate", ha ammesso Gemma aggiungendo che nel caso di una sua ipotetica chiamata, le direbbe semplicemente "Benvenuta nel 2021".