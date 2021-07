Quando mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 di U&D, Gemma Galgani spiazza i fan citando un suo famoso ex fidanzato in un'intervista. Interpellata da un giornalista sul suo attuale stato d'animo, la dama del Trono Over ha fatto sapere di pensare spesso a Marco Firpo, il cavaliere dai lunghi capelli biondi con il quale ha avuto una relazione qualche anno fa. La 71enne, comunque, non sembra intenzionata a cercare un riavvicinamento all'uomo che non ha partecipa più al dating-show di Maria De Filippi da qualche stagione.

Il commento di Gemma che spiazza i fan di U&D

Anche adesso che U&D è in pausa per l'estate, Gemma non smette di stupire. In un'intervista che ha rilasciato al magazine della trasmissione (nel numero che è uscito venerdì 16 luglio), Galgani ha tirato in ballo un suo chiacchieratissimo ex, un cavaliere col quale ha fatto coppia per qualche mese un paio di stagioni fa.

Quando le è stato chiesto se attualmente il suo cuore batte per qualcuno, la torinese ha fatto sapere che è single ma anche di recente le capita di ripensare ad una persona che ha amato non molto tempo fa e che faceva parte del cast del dating-show.

La 71enne, dunque, ha informato i curiosi del fatto che ogni tanto le ritorna in mente Marco Firpo, il ligure che ha frequentato seriamente dopo la dolorosa rottura con Giorgio Manetti.

Questa relazione, però, è durata pochi mesi: quando il programma di Maria De Filippi è rientrato dalle vacanze estive, la dama ha preferito proseguire l'avventura in tv anziché provare a risolvere i problemi con il compagno.

Le parole di Gemma sull'ex protagonista di U&D

Nel ripensare a Marco e ad alcuni bei momenti che ha condiviso con lui, Gemma ha detto: "Il mio pensiero ultimamente è andato a lui, al lupo di mare dai lunghi capelli biondi".

La "regina" indiscussa della versione Over di U&D, poi, ha parlato di un particolare episodio che di recente le torna in mente quando è da sola, una giornata che ha vissuto con Firpo ai tempi della loro relazione.

"Ora che è estate mi passa per la testa quell'immagine di Marco, quel romantico scenario", ha aggiunto Galgani nell'intervista che molti siti di Gossip stanno riportando il 16 luglio.

La dama torinese, infine, ha fatto sapere che il cavaliere in questione resterà per sempre un bel ricordo, una persona alla quale ha voluto molto bene nonostante tra loro non ci sia stato un lieto fine.

Attesa per il ritorno di Gemma a U&D

Nell'intervista che ha rilasciato di recente al magazine di U&D, Gemma ha parlato anche dell'ultima stagione alla quale ha partecipato, quella che si è conclusa con l'amarezza per la fine della frequentazione con Aldo Farella (che le ha preferito Isabella Ricci).

La determinata Galgani, però, si dice soddisfatta del percorso che ha fatto nel dating-show nei mesi passati, felice per l'intesa amichevole che ha ritrovato con Nicola Vivarelli e contenta per aver riabbracciato l'amica Ida Platano davanti alle telecamere.

L'unica cosa della quale la dama del Trono Over è un po' pentita, è aver dato una seconda possibilità a Maurizio, un cavaliere che sostiene l'abbia presa in giro e che l'avrebbe corteggiata solo per avere un tornaconto di visibilità.

La 71enne, comunque, si prepara a debuttare a Uomini e donne per il dodicesimo anno consecutivo. A settembre, infatti, la "rivale" di Tina Cipollari tornerà negli studi Elios per cercare la persona giusta, quella che negli ultimi anni le è sfuggita. Voci ancora non confermate, però, sostengono che Maria De Filippi potrebbe decidere di ridurre lo spazio che solitamente concede a Gemma in puntata, scegliendo di puntare su volti nuovi.