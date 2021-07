Confermata la nuova edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda da anni nella fascia del pomeriggio. Dopo il consueto botto di ascolti dell'ultima stagione, Mediaset ha deciso di riconfermare la trasmissione nella prossima stagione televisiva 2021-2022. E, in queste ore, la produzione è impegnata con la scelta dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco in trasmissione per cercare la loro anima gemella. Tra le ipotesi, potrebbe esserci anche quella di vedere sul trono il giovane Tommaso, protagonista di Temptation Island.

Da settembre riprende Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, la produzione di Uomini e donne in queste settimane è impegnata con i casting che porteranno alla scelta dei nuovi tronisti che saranno al centro dell'attenzione a partire dal prossimo mese di settembre.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, le prime registrazioni al momento sarebbero in programma nell'ultima settimana di agosto, ma per vedere in onda il programma di Maria De Filippi, bisognerà attendere lunedì 13 settembre.

Anche quest'anno ci saranno tre nuovi tronisti che si metteranno alla prova: le loro vicende sentimentali saranno raccontate assieme a quelle dei protagonisti del trono over, capitanati da Gemma Galgani.

Ma chi ci sarà sul trono di Uomini e donne? Al momento, sembrerebbe che tra i candidati al vaglio dalla produzione di Uomini e donne, ci sarebbe anche il giovane Tommaso Eletti, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, assieme alla fidanzata Valentina.

Tommaso, dopo Temptation Island, diventa tronista a U&D?

La love story tra i due è terminata ufficialmente dopo che Tommaso ha tradito la sua fidanzata con una delle single tentatrici del villaggio e, in una recente intervista rilasciata proprio al magazine di U&D, ha confermato che la loro storia è giunta definitivamente al capolinea.

Tommaso ha ammesso di non essere riuscito a tenere a bada la sua gelosia e di aver vissuto, gli atteggiamenti della sua fidanzata, come un tradimento.

Il ventenne ha poi aggiunto di essere pronto a voltare pagina e ad andare avanti e, a tal proposito, non si esclude che dal prossimo settembre possa avere la possibilità di mettersi in gioco a Uomini e donne.

Del resto, nelle ultime edizioni, i protagonisti del trono sono stati tutti ragazzi giovani e Tommaso rientrerebbe "alla perfezione" nel range di età e avrebbe a suo favore anche la popolarità ottenuta grazie al reality show delle tentazioni e la conseguente curiosità degli spettatori per quello che potrebbe combinare sul trono.

Dal 14 luglio, le repliche di Uomini e donne in prima serata

Intanto, in attesa della nuova edizione in onda da settembre in poi su Canale 5, a partire dal prossimo mercoledì 14 luglio, in prime time saranno riproposte le puntate delle scelte dei tronisti che sono stati in carica nel 2019.

Trattasi degli appuntamenti speciali che vennero registrati all'interno del castello e che videro protagonisti, tra gli altri anche Teresa Langella e Ivan Gonzalez.

E così, dopo aver preso in mano le redini del lunedì sera con la nona edizione di Temptation Island 2021, la De Filippi si "prenderà" anche le redini del mercoledì sera estivo con le repliche del programma dei sentimenti, amatissimo dal pubblico del pomeriggio.