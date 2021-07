Tra le protagoniste più amate dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è la dama Isabella Ricci, che si è fatta notare per il suo modo di fare schietto e diretto, ma anche per i suoi scontri verbali con Gemma Galgani. Tra le due dame del trono over, infatti, non corre affatto buon sangue e in più occasioni sono arrivate ai ferri corti. In attesa della nuova edizione di Uomini e donne, Isabella Ricci ha ammesso di essere sorpresa per il gradimento del pubblico e l'affetto dimostrato nei suoi confronti.

Isabella Ricci di Uomini e donne fa un bilancio del suo percorso

Nel dettaglio, la dama Isabella Ricci ha rilasciato un'intervista al portale Mondo Tv 24, dove ha fatto un bilancio della sua esperienza vissuta nel parterre di Uomini e donne, dove si è messa in gioco per cercare l'anima gemella (seppur con risultati poco soddisfacenti).

Isabella ha ammesso che non si sarebbe aspettata un'ondata di affetto così grande da parte del pubblico, che l'ha seguita in televisione durante il suo percorso.

In tantissimi, infatti, si sono complimentati con Isabella per il suo modo di fare e ragionare, ritenendo che Gemma Galgani dovesse prendere spunto da lei per portare avanti il suo percorso nel dating show di Canale 5.

Il silenzio di Isabella sul ritorno in tv a settembre

"Non me l'aspettavo, io sono stata me stessa", ha ammesso Isabella nel corso dell'intervista, aggiungendo di credere che il pubblico da casa abbia apprezzato il suo modo di fare diretto e sincero.

"Tanta gente mi ha detto che restava incantata nel sentirmi parlare" ha proseguito ancora la dama di Uomini e donne, la quale però non si è sbilanciata in merito a un suo ritorno in trasmissione, a partire dal prossimo mese di settembre.

Al momento, infatti, non vi è ancora la certezza ufficiale legata al ritorno di Isabella nel cast del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Isabella Ricci non ha parlato della sua presenza nella prossima edizione e quindi bisognerà attendere le prossime settimane per scoprire se si rimetterà in gioco a Uomini e donne oppure no.

La presunta rivalità tra Isabella e Gemma a Uomini e donne

Di sicuro, però, Maria De Filippi difficilmente si lascerà scappare la dama Isabella, vista la grande ondata di affetto ricevuto da parte degli spettatori.

La presenza di Isabella in studio, inoltre, assicurerebbe nuovi "accesi diverbi" con la dama Gemma Galgani, che ancora una volta si rimetterà in gioco in trasmissione per cercare il grande amore della sua vita.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Isabella ha ribadito anche in questa nuova intervista, di non sentirsi in competizione con Gemma e quindi di non considerarla una "nemica".