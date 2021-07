Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere la coppia più chiacchierata di questa estate. I due sono al centro dell'attenzione mediatica per la loro relazione che continua ad alimentare dubbi e qualche sospetto. In tanti ipotizzano che si tratti di una love story studiata a tavolino solo per "darla in pasto" ai giornali di cronaca rosa. Un'accusa alla quale, i due diretti interessati, non hanno mai voluto replicare andando avanti per la loro strada. Sta di fatto che, dopo le ultime voci di crisi, Diletta ha postato sui social una frase che potrebbe essere proprio una frecciatina per i detrattori della sua storia con Can Yaman.

Si parla di crisi tra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta

Nel dettaglio, nel corso delle ultime ore si sono diffuse delle voci legate ad una possibile crisi in corso tra Can Yaman e la sua fidanzata.

A riportare tale indiscrezione è stato l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, il quale ha fatto sapere sui social che tra i due fidanzati ci sarebbe stata un'accesa litigata, al punto che Yaman avrebbe ammesso di essere stufo di portare avanti questa relazione.

Eppure, malgrado le voci di crisi (mai confermate dalla coppia), Can e Diletta continuano a farsi immortalare insieme.

La presunta frecciatina di Diletta Leotta contro i detrattori

Proprio nelle scorse ore, i due sono stati beccati all'interno di un noto locale milanese e chi li ha visti, sostiene che fossero affiatati più che mai.

Questo pomeriggio, poi, Diletta Leotta ha postato una nuova foto sul suo profilo ufficiale Instagram con tanto di didascalia che sembra essere proprio una sorta di frecciatina nei confronti dei detrattori della sua storia d'amore con l'attore turco.

Uno scatto dove Diletta appare in tutto il suo splendore, accompagnato dalla frase: "Serve tempo e silenzio per rimettere ogni cosa in prospettiva".

'Scegli di sorridere' scrive Diletta sui social

Come se non bastasse, poi, la conduttrice sportiva volto simbolo della piattaforma Dazn, ha aggiunto anche l'hashtag: "Scegli di sorridere".

Insomma quella di Diletta Leotta sembra essere una vera e propria stoccata nei confronti di tutti coloro che, fin dal primo momento in cui è venuta fuori la notizia della sua relazione con Can Yaman, hanno puntato il dito contro il loro amore.

Ma qual è questo punto la verità dei fatti? I due diretti interessati, in questi mesi, non hanno mai replicato in prima persona ai rumors legati al loro "finto amore", preferendo sempre "volare alto", senza soffermarsi su questi chiacchiericci.

Prima o poi, si convinceranno a rilasciare la loro prima intervista di coppia chiarificatrice? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.