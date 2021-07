Luisa Anna Monti è stata una delle single del parterre di Uomini e donne e ha trovato l'amore all'interno del dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime puntate del programma, andate in onda su Canale 5, l'ex dama era tornata in studio con il suo compagno Salvio, per annunciare il loro matrimonio. Purtroppo, però, la coppia ha dovuto rimandare le nozze a causa della malattia che ha colpito Luisa. Nella giornata di giovedì 22 luglio, Monti ha rivelato sui social che lunedì 26 luglio, sarà la data in cui proverà a sconfiggere il tumore al seno, sottoponendosi all'operazione che aveva annunciato in una recente intervista.

Uomini e Donne: a breve Luisa sarà operata per il tumore

Luisa non ha nascosto di essersi ammalata e la terribile scoperta, l'aveva costretta a rimandare il matrimonio con il fidanzato Salvio. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex dama di Uomini e Donne ha annunciato che a breve si sarebbe sottoposta all'operazione per sconfiggere il tumore. A tal proposito, Monti ha scritto: ''Il traguardo di ognuna di noi è la felicità per tutte! Ci siamo, lunedì mi tocca''.

Luisa non perde la speranza: l'ex dama di Uomini e Donne è pronta a combattere

Luisa ha tirato fuori la grinta per affrontare il periodo difficile che sta attraversando e, nel suo post sui social, ha confidato: ''Mi armo di scudo e lancia e sono pronta a lottare, come sempre ma più di prima!

Semplicemente vi voglio bene. Viva la vita''. Fra gli hashtag scelti dall'ex dama di Uomini e Donne, a corredo del suo annuncio sui social, ci sono stati i seguenti: "zitto cancro", "non temo le sfide", "non perdere mai il sorriso", "barcollo ma non mollo", "vincerò la paura" e altri. Sotto al post di Luisa ci sono stati numerosi commenti di alcuni volti noti del dating show di Canale 5, fra i quali quello di Elisabetta Simone, che le ha scritto: ''Forza, sei una guerriera'' e quelli di Claudia Montichiara e Sabrina Travaglini, dame delle scorse edizioni di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: la malattia di Luisa Anna Monti

Luisa Monti ha confidato in una recente intervista, rilasciata per il magazine di Uomini e Donne, di avere scoperto di avere un cancro. L'ex dama della trasmissione di Maria De Filippi ha raccontato: ''In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti, ho da poco scoperto di avere un tumore al seno e sono in attesa che mi chiamino dall'ospedale Gemelli di Roma per l'operazione''.

L'ex dama del dating show aveva rivelato che entrambi i suoi genitori erano morti di tumore e, a causa di questo, si sottoponeva spesso a controlli. Luisa ha scoperto di avere un carcinoma al seno dopo una mammografia e ha affermato: ''Se non avessi fatto questi controlli, a cui mi sottopongo ogni sei mesi, non mi sarei accorta di nulla''. Non resta che attendere ulteriori notizie da Luisa Monti, per scoprire l'esito dell'intervento e se sarà risolutivo.