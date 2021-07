Una vita continua ad andare in onda anche in prima serata su Rete 4. In particolare nell'episodio di sabato 24 luglio si tornerà a parlare della vicenda legata a Maite Zaldua e Camino Pasamar. Quest'ultima cadrà nella più cupa disperazione nel momento in cui sarà costretta a dire addio alla pittrice.

Maite, infatti, dopo aver accettato le imposizioni di Felicia, quando uscirà dal carcere deciderà di lasciare Acacias per trasferirsi a Parigi. Invece Agustina vivrà momenti di paura nel momenti in cui in soffitta piomberà una misteriosa ragazza pronta ad aggredirla con un coltello.

Maite esce dal carcere e dice addio a Camino

La puntata del 24 luglio di Una vita riserverà nuovi colpi di scena. Mentre tutto il quartiere sarà ancora sconvolto per la morte di Marcia, Camino e Maite si incontreranno per l'ultima volta, prima che la pittrice parta per la Francia.

La nipote di Armando, infatti, una volta uscita di prigione, seppur a malincuore, deciderà di abbandonare per sempre Camino e di trasferirsi a Parigi. In questo modo Zaldua rispetterà il patto con Felicia, il cui desiderio è che la figlia si rifaccia una vita accanto a Ildefonso.

Julio, intanto, cercherà di parlare con Bellita per difendere José Miguel, ma il suo tentativo risulterà vano, poiché la madre di Cinta lo caccerà in malo modo.

Camino, disperata per la partenza di Maite

Mentre il rapporto tra Bellita e Josè sarà ancora in crisi, Alodia darà le dimissioni ma Del Campo le respingerà e chiederà alla domestica di rimanere al suo posto. Camino invece, dopo lo struggente addio a Maite sarà disperata.

Nel corso del nuovo appuntamento di Una vita inoltre, Servante racconterà a ruota libera ad un avventori della pensione, fatti privati di Felipe e Marcia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà Cesareo a intuire che l'uomo è un giornalista e pertanto deciderà di requisirgli il taccuino.

Una vita, anticipazioni: Gloria minaccia Agustina con un coltello

Le vicende di Acacias riserveranno un nuovo colpo di scena nel momento in cui in soffitta si introfulerà una ragazza misteriosa che minaccerà Agustina con un coltello.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, la ragazza si chiamerà Gloria e sarà la figlia illegittima di uno dei signori presso cui lavorava Agustina e che la domestica fu costretta a lasciare in un convento.

Sta di fatto che Gloria, dopo aver puntato l'arma verso Agustina, rivolgerà il coltello verso sé stessa, ferendosi all'addome.

Spoiler sulle puntate successive

Dando uno sguardo alle trame successive invece, si verrà a sapere che le condizioni di salute del piccolo Moncho cominceranno a migliorare, così come quelle di Gloria, mentre Camino si chiuderà nel mutismo dopo l'addio a Maite.

Per non perdere nulla di ciò che accade nella soap Tv iberica, si ricorda che, oltre all'appuntamento in prima serata su Rete 4 del sabato, Una vita attende i telespettatori italiani anche tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.