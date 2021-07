Marco e Gemma hanno avuto una storia d'amore, nata qualche anno fa a Uomini e donne. In una recente intervista, la dama torinese aveva confessato di pensare ancora a Firpo e, a tal proposito, l'ex cavaliere del dating show ha dichiarato che sta aspettando il ritorno di Galgani e che la sua ex fidanzata ha ancora le chiavi di casa sua e può andare a trovarlo quando vuole.

Uomini e Donne: Gemma e Marco si pensano ancora

In una recente intervista, Gemma aveva rivelato di ripensare ancora ai momenti trascorsi in compagnia di Marco. A tal proposito, Firpo ha confidato di non avere la televisione a casa sua e di non essere aggiornato sulle vicende sentimentali della sua ex, ma di ricordare ogni momento che ha vissuto con lei.

Inoltre, il pensiero nei confronti di Galgani lo ha aiutato a superare alcuni momenti di difficoltà avuti a causa di problemi di salute. Marco ha rivelato di sentire ancora Gemma, affermando: ''Le ho detto che non c'è bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto e mi troverà lì''.

Gemma ha ancora le chiavi di casa di Marco anche dopo la fine della storia nata a Uomini e Donne

Marco ha raccontato un retroscena su Gemma, dichiarando che la dama torinese ha ancora le chiavi di casa sua: ''Può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura. Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico''. Firpo ha inoltre confidato di essere ancora single e di aspettare ancora Galgani, affermando: ''Una volta gliel'ho anche detto e lei si è commossa''.

A tal proposito, l'ex cavaliere di Uomini e Donne, ha affermato: ''Non so se si tratti di affetto, amicizia, amore, è un po' come le onde che s'infrangono prima del previsto, ma dentro di sé c'è un'altra onda che si sta già formando''.

Marco non sa se tornare a Uomini e Donne per Gemma

Di fronte all'ipotesi di un suo eventuale ritorno nel parterre di Uomini e Donne, Marco ha dichiarato: ''Non saprei, al momento Gemma è un ricordo.

Un ricordo molto bello, così come la trasmissione. Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al più presto".

Firpo ha lasciato quindi una porta aperta all'ipotetico ritorno nel dating show di Canale 5 e all'eventualità di un ritorno di fiamma con Galgani, dicendo: ''Mai dire mai''.

Marco ha confidato di non aver trascorso un giorno senza pensare a Gemma, ma ha anche detto: ''Ma penso di non potermela permettere, che lei sia troppo per me, che rimarrà un vorrei ma non posso''. Non resta che attendere la nuova edizione di Uomini e Donne, per scoprire se Marco Firpo tornerà nel programma e riconquisterà il cuore di Gemma Galgani.