Tante le novità dei palinsesti Rai per la stagione tv 2021/2022. A partire dal prossimo settembre, saranno tanti gli show e le fiction che saranno proposte in prime time sulla rete ammiraglia ma ci saranno dei nuovi programmi che approderanno anche sulle altre reti. Su Rai 2, ad esempio, ci sarà il debutto dell'inedita coppia composta da Simona Ventura e Paola Perego mentre tra le fiction è previsto il ritorno di Mina Settembre 2 con protagonista Serena Rossi.

Slitta il debutto Mina Settembre 2: anticipazioni palinsesti Rai 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai per la nuova stagione tv 2021/2022 rivelano che per le fiction, il ritorno di Mina Settembre 2 slitterà al prossimo anno.

La fortunatissima fiction con Serena Rossi, dopo il grande successo di ascolti della prima stagione, seguita da una media di oltre sei milioni e mezzo di spettatori, è stata riconfermata nuovamente dai vertici di Rai Fiction.

Tuttavia, la serie non debutterà in autunno bensì nel 2022 e il motivo è legato ad un nuovo impegno professionale di Serena Rossi. L'attrice napoletana, infatti, in queste settimane è impegnata sul set de La Sposa, la nuova fiction targata sempre Rai 1 che andrà in onda nella stagione autunnale.

Terminato questo impegno, Serena Rossi si dedicherà alle riprese di Mina Settembre 2, con la messa in onda prevista nel 2022.

Tale e Quale Show, da settembre ritorna su Rai 1

E poi ancora le anticipazioni sui palinsesti Rai della prossima stagione televisiva rivelano che in prima serata su Rai 1 ci sarà anche il ritorno di alcuni show di grande successo.

E' questo il caso di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, che sarà in onda nuovamente a partire dal mese di settembre.

In queste settimane sono circolate anche le prime indiscrezioni sui nomi dei concorrenti in gara e tra questi spicca quello di Pierpaolo Pretelli ma anche Stefania Orlando, entrambi ex concorrenti dell'ultimo Grande Fratello Vip di Signorini.

Per quanto riguarda, invece, le novità dei palinsesti 2021/2022 di Rai 2, va segnalato il debutto di un nuovo programma del daytime condotto dalla coppia Paola Perego - Simona Ventura.

Perego-Ventura sbarcano su Rai 2: anticipazioni palinsesti Rai 2021/2022

Le due conduttrici approderanno nella fascia della domenica mattina a partire dal prossimo settembre, con un nuovo talk show che terrà compagnia al pubblico dalle 11 alle 13.

Sempre nella domenica di Rai 2, va segnalata la cancellazione di Quelli che il calcio. Lo storico programma del pomeriggio, a partire dal prossimo settembre non andrà più in onda in daytime ma sarà promosso in prima serata.

Lo show condotto da Luca e Paolo con la partecipazione di Mia Ceran, sarà trasmesso di lunedì sera.