Potrebbe non essere un'estate così amara per Gemma Galgani. Dopo aver fatto dichiarazioni al miele sull'ex Marco Firpo, la dama di Uomini e donne ha ricevuto apprezzamenti e belle parole dallo stesso, segno che tra i due potrebbe non essere tutto finito. Il cavaliere del Trono Over ha fatto sapere che anche se la guarda in televisione, pensa spesso alla torinese con la quale ha fatto coppia per alcuni mesi, la stessa che ha invitato in Liguria per riprendere il loro rapporto rimasto in sospeso.

Le parole dell'ex cavaliere di Uomini e Donne

Chissà come avrà reagito Gemma all'intervista che Marco Firpo ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne in questi giorni.

Dopo essersi esposta ricordando con dolcezza l'estate che ha condiviso con il genovese, la dama del Trono Over è stata contraccambiata con parole al miele probabilmente inaspettate.

Al giornalista che gli ha chiesto se ha seguito le avventure di Galgani nel programma dopo averlo lasciato, il cavaliere ha risposto: "Non la vedo in televisione perché non ce l'ho. Me la ricordo com'era, i momenti che la vita mi ha regalato con lei".

"Ho in mente ogni istante e voglio tenere tutto vivo", ha aggiunto l'ex protagonista del dating-show prima di rendere pubblico un romantico dialogo che ha avuto di recente con la "regina" indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi.

Seconda chance per l'ex coppia di Uomini e Donne

Dopo aver ammesso di essersi scambiato dei messaggi con Gemma nell'ultimo periodo, Marco ha aggiunto: "Lei può venire a casa mia quando vuole, ha le chiavi in senso metaforico".

L'ex cavaliere del Trono Over, poi, sembra aver quasi lanciato un appello alla dama torinese quando ha detto: "Mi piacerebbe rivederla al più presto, io la sto aspettando".

Insomma, Galgani dovrebbe essere felice di queste parole distensive da parte dell'uomo col quale ha fatto coppia qualche anno fa, l'unico che è riuscito a farle dimenticare per un periodo Giorgio Manetti.

L'incontro che il genovese tanto agogna, però, potrebbe avvenire davanti alle telecamere. È impensabile che la 71enne lasci la sedia nel parterre femminile per riavvicinarsi a una persona che non è neppure detto voglia un'altra chance.

Il commento sul possibile ritorno a Uomini e Donne

Quando il giornalista che l'ha intervistato di recente gli ha chiesto se sarebbe disposto a tornare nel cast di Uomini e Donne dopo l'estate, Marco è apparso un po' titubante.

Firpo ha precisato che al momento non sa se riuscirebbe a ripetere l'esperienza da protagonista del dating-show dopo anni d'assenza, soprattutto dopo aver affrontato e superato seri problemi di salute.

Il genovese, però, non ha escluso a priori l'eventualità che il pubblico possa rivederlo nel parterre del Trono Over a settembre, e questa notizia potrebbe rendere felice soprattutto Gemma.

La dama 71enne ha già confermato che si sta preparando ad affrontare la dodicesima stagione consecutiva di U&D, che spera possa essere quella giusta per trovare finalmente il compagno della vita dopo tante delusioni e storie d'amore finite male (le ultime quelle con i cavalieri Maurizio, Aldo e di nuovo Maurizio).

Non è detto, però, che Galgani non abbia già incontrato l'anima gemella: se a distanza di anni c'è ancora così tanto miele tra lei e Marco, è possibile che il sentimento che hanno provato tempo fa potrebbe riaccendersi dopo un faccia a faccia che entrambi desiderano.

Maria De Filippi potrebbe favorire questo riavvicinamento invitando Firpo a una delle registrazioni che condurrà a partire da fine agosto, quelle che saranno trasmesse in televisione da metà settembre.