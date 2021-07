Le anticipazioni di Una Vita continuano a regalare momenti ricchi di suspense e di colpi di scena.

Dalle trame delle puntate della soap creata da Aurora Guerra, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 luglio su Canale 5, si evince che Genoveva Salmeron de Alvarez-Hermoso apparirà molto infastidita dal modo del coniuge di vivere la tragica fine di Marcia e, quando verrà a sapere che Felipe vorrebbe andare a Cuba per consegnare Santiago alla giustizia, la donna lo minaccerà di andarsene via con loro figlio, che deve ancora nascere.

Agustina vorrà aiutare a tutti i costi la giovane Gloria e deciderà di lasciare Acacias insieme a lei.

Mentre Camino continuerà a fare lo sciopero del silenzio, intanto Casilda farà un commovente discorso per omaggiare la defunta Marcia.

Anticipazioni Una Vita: il commovente discorso di Casilda

Genoveva verrà a sapere che Felipe ha partecipato alla colletta per pagare una corona di fiori per la defunta Marcia e andrà su tutte le furie. Nel frattempo, le condizioni di salute del piccolo Moncho miglioreranno per la gioia dei suoi genitori, ma i dottori consiglieranno ai coniugi Palacios di portalo in ospedale per fare un controllo.

Anche le condizioni di Gloria, la misteriosa ragazza che ha conficcato il coltello nel proprio ventre davanti ad Agustina, non saranno più critiche e la domestica confiderà a Fabiana di voler aiutare la ragazza, anche economicamente, per espiare le proprie colpe.

Gli abitanti di Acacias, tranne Felicia e Genoveva, parteciperanno al funerale di Marcia e Casilda, con il cuore a pezzi, farà un discorso commovente per omaggiare la sua amica scomparsa. L’avvocato Hermoso cadrà in una profonda disperazione e giurerà a sé stesso di vendicare Marcia. Purtroppo, le operazioni per arrestare Santiago si riveleranno un flop.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Camino ha un crollo emotivo

La giovane Pasamar, nelle nuove puntate italiane della soap iberica Una Vita in onda fino a venerdì 30 luglio, si chiuderà in un mutismo di protesta e non avrà nessuna intenzione di rompere il suo silenzio. Intanto, Emilio sorprenderà la sua amata Cinta con una proposta folle, ma molto romantica: giurare amore eterno davanti all’altare e partire subito per Buenos Aires.

Al funerale di Marcia Sampaio ci saranno anche i coniugi Dominguez, i quali si presenteranno solo per rispettare il protocollo.

Felipe scopre dove si trova Santiago: Una Vita, trame puntate 26-30 luglio

Agustina, prima di lasciare Acacias con la giovane Gloria, saluterà tutti i suoi cari. Camino porterà avanti lo sciopero del silenzio, ma avrà un crollo emotivo quando Cinta la dipingerà come una persona egoista perché Emilio, molto preoccupato per lei, ha deciso di posticipare la data del matrimonio.

Intanto Felipe verrà a sapere che Santiago si è rifugiato a Cuba e dirà alla moglie Genoveva di voler andare nel paese caraibico per consegnarlo alla giustizia. La spregiudicata Salmeron però lo minaccerà di sparire con il figlio ancora in grembo, costringendolo a restare ad Acacias.

Infine Liberto ingarbuglierà ancora di più la matassa, instillando nell'avvocato nuovi dubbi sulle dinamiche dell’omicidio della giovane Sampaio.