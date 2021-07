La stagione 2021/2022 di Uomini e donne è alle porte: tra meno di due mesi, infatti, andranno in onda le nuove puntate del dating show, quelle che saranno registrate a partire da fine agosto. Comunque ci sono ancora molti dubbi sul cast che animerà la nuova edizione, soprattutto sul fronte over. Interpellati dai giornalisti su un loro possibile futuro in trasmissione, Riccardo Guarnieri e Marco Firpo si sono detti indecisi: a settembre, dunque, potrebbero esserci sorprese nel parterre sia maschile che femminile.

Le perplessità di Riccardo su Uomini e Donne

Tra un mese e mezzo circa cominceranno a circolare le prime anticipazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. A fine agosto, infatti, Maria De Filippi presenterà il cast dell'edizione 2021/2022 del suo dating show.

Per quanto riguarda il trono over, l'unica presenza certa al momento è quella di Gemma Galgani. La dama ha già fatto sapere che a metà settembre inizierà il percorso alla ricerca dell'anima gemella, un'avventura che vivrà per il dodicesimo anno consecutivo.

Chi invece non è sicuro di partecipare al programma Mediaset, dopo l'estate, è un cavaliere che di recente è stato un protagonista assoluto.

Nella prima intervista che ha rilasciato dopo mesi di silenzio, Riccardo Guarnieri si è detto incerto sul suo futuro in televisione.

Il pugliese, infatti, è consapevole di aver deluso il pubblico e la conduttrice accordandosi con Roberta Di Padua mesi fa, quindi non sa se avrà il coraggio di ripresentarsi in studio dopo le vacanze.

Il pensiero dell'ex di Gemma su Uomini e Donne

Se Riccardo si è detto "estremamente combattuto" sull'eventualità di tornare a Uomini e Donne dopo l'estate, un altro ex cavaliere ha espresso un pensiero simile su questo argomento.

Intervistato dopo le dichiarazioni che Gemma ha rilasciato sulla loro vecchia storia d'amore, Marco Firpo ha escluso in parte un futuro nel cast del trono over.

"Non saprei. Al momento sia lei che la trasmissione sono un bel ricordo. Non so se me la sentirei di tornare", ha fatto sapere il genovese nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando venerdì 23 luglio.

Il parterre maschile della versione senior del dating show di Maria De Filippi, dunque, potrebbe dover fare a meno di protagonisti come Riccardo e Marco dopo le vacanze, anche se tutto può accedere in questo periodo che manca alla prima registrazione della nuova stagione.

Gemma ancora 'regina' di Uomini e Donne

Se Marco Firpo dovesse tornare a Uomini e Donne, a gioire sarebbe soprattutto Gemma. Negli ultimi giorni, infatti, la torinese ha ricordato con dolcezza la relazione che ha vissuto con il cavaliere qualche anno fa, quella che poi si è interrotta per divergenze caratteriali qualche mese dopo.

Galgani, però, di recente ha ammesso di pensare spesso all'ex soprattutto durante l'estate, quando le ritornano in mente i bei momenti che ha condiviso con l'uomo che le ha fatto dimenticare una volta per tutte Giorgio Manetti.

Tra le dame della stagione 2021/2022 del dating show, infine, dovrebbero figurare anche Ida Platano (ancora single dopo la rottura con Riccardo Guarnieri di un anno fa) e Isabella Ricci (new entry della scorsa edizione ma già molto amata sia dal pubblico che dagli opinionisti del programma).

Incerto, inoltre, è il futuro di Roberta Di Padua: da una settimana circa, infatti, la romana si è defilata dai social network per cercare di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Non si sa, dunque, se a settembre la donna si sentirà pronta a voltare pagina in amore dopo la separazione burrascosa col personal trainer pugliese.