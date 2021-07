Tra le coppie nate quest'anno nello studio di Uomini e donne, vi è quella composta da Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. La tronista, dopo un lungo percorso in trasmissione, ha scelto di coronare il suo sogno d'amore col giovane corteggiatore ligure.

Una love story che non è durata molto, infatti i due si sono detti addio dopo appena un mese di fidanzamento. Archiviata la rottura, Sophie è tornata al centro dell'attenzione per il suo flirt con Fabrizio Corona, e Matteo Ranieri non ha nascosto di aver "appreso la notizia".

Dopo l'addio con Matteo, Sophie Codegoni beccata con Fabrizio Corona

Poche settimane dopo il momento della scelta finale a Uomini e donne, Sophie Codegoni sui social ha annunciato la fine della relazione con Matteo Ranieri.

L'ex tronista ha parlato di incomprensioni dal punto di vista caratteriale con l'ormai ex fidanzato, ma anche di comportamenti "poco chiari" da parte di Matteo che l'avrebbero portata a chiudere definitivamente questa storia d'amore.

Anche Matteo Ranieri ha fatto riferimento a dei problemi caratteriali tra lui e Sophie che li hanno spinti a lasciarsi. Da quel momento in poi, i due non hanno più provato a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Le parole di Matteo Ranieri sulla storia tra Sophie e Corona

Sophie Codegoni è tornata di nuovo al centro del Gossip quando è stata pizzicata in casa di Fabrizio Corona durante un blitz delle forze dell'ordine.

L'ex re dei paparazzi ha presentato Sophie come la sua nuova fidanzata, sottolineando il fatto che si trovasse in casa sua perché sono conviventi.

Corona, quindi, in un certo qual modo ha confermato la love story in corso con l'ex tronista di Uomini e donne, la quale però non ne ha mai parlato ufficialmente sui social.

A distanza di un po' di settimane da questo rumors sulla love story tra Sophie e Corona, anche Matteo Ranieri ha ammesso di essere stato messo al corrente della nuova presunta relazione di Codegoni.

'In tanti mi scrivono', ammette Matteo Ranieri parlando della sua ex Sophie

"È un periodo sereno se non fosse per le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista", ha ammesso Matteo a Uomini e Donne Magazine, sottolineando che in tanti gli hanno segnalato della love story in corso tra Sophie e Fabrizio Corona.

"In tanti mi scrivono per via delle voci che circolano in merito a Sophie e alla sua situazione sentimentale, ricordandomi la brutta chiusura che c'è stata tra noi", ha ammesso Matteo.

Insomma, a distanza di qualche mese dal loro addio, sembra che la separazione da Sophie sia ancora una ferita aperta nel cuore del corteggiatore.