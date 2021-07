Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a domenica 18 luglio, Flo riuscirà a scoprire la verità e smaschererà Sally. Quest'ultima e la dottoressa Escobar tramortiranno la donna e la legheranno al termosifone. Inoltre Katie non se la sentirà di perdonare Bill, mentre Wyatt racconterà a Katie di non sentirsi in grado di affrontare gli ultimi momenti di vita di Sally.

Sally è dispiaciuta dalla richiesta di Wyatt di lasciare la loro casa

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 12 al 18 luglio, Quinn si confronterà con Katie e le farà presente che le deve essere grata, perché grazie a lei ha saputo che il marito l'ha tradita con la sorella. Intanto Wyatt sarà profondamente dispiaciuto per le condizioni di salute di Sally, ma nonostante questo le dirà di lasciare l'appartamento per andare in una struttura in cui possa curarsi per bene. La Spectra sarà turbata dalle richieste del ragazzo e si convincerà del fatto che tutto questo è successo per colpa di Flo. Tuttavia, Sally non si arrenderà e si vedrà con la dottoressa Escobar per trovare una soluzione.

Flo smaschera Sally

Secondo le anticipazioni televisive fino al 18 luglio, Wyatt sarà sempre più convinto della disperata situazione di Sally. Il giovane Spencer spiegherà a Quinn e Katie che la soluzione più giusta è quella di recarsi in una struttura specializzata per darle tutte le cure necessarie. Intanto Flo scoprirà dal computer della Escobar la reale situazione clinica di Sally e deciderà di confrontarsi immediatamente con quest'ultima.

Fulton le rinfaccerà di essere un'imbrogliona. Inoltre Wyatt racconterà a Katie che ha deciso di far andare via Sally da casa sua, solo perché non ha idea di come gestire gli ultimi momenti di vita della ragazza.

Nel frattempo Sally negherà tutto quello che gli è stato addebitato e proverà a convincere Flo di essere malata, ma poi successivamente non potrà più nascondere la verità.

Si giustificherà dicendo che ha fatto tutto al solo scopo di riconquistare Wyatt, ma nello stesso tempo accuserà la rivale in amore di essere la causa delle sue scelte.

Bill rassicura Wyatt sulle scelte prese

In base agli spoiler della prossima settimana Bill rassicurerà il figlio sulle decisioni prese. Intanto Donna parlerà con Katie e proverà a far riappacificare la sorella e Brooke, mentre lo Spencer senior chiederà perdono alla moglie. Ma lei al momento non se la sentirà. Inoltre Wyatt si recherà nella casa sulla spiaggia e vedrà una scena che lo stupirà. Infine Sally e la dottoressa Escobar colpiranno Flo e priva di sensi, la trascineranno nell'appartamento fino a legarla al termosifone. Quando la ragazza si sveglierà, si accorgerà di essere stata rapita e rimarrà stupefatta dalla follia della Spectra.