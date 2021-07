Pamela Barretta ha raccontato ai suoi follower una disavventura che le è capitata. La dama di Uomini e donne si è confidata sul suo account Instagram, spiegando cosa le è capitato. L'influencer pugliese ha dichiarato che, nella giornata di sabato 17 luglio, sarebbe stata inseguita per strada da un uomo e che, per fortuna è riuscita a mettersi in salvo. Pamela ha affermato che a Brindisi si aggirerebbe un maniaco e ha voluto mettere in guardia le persone che abitano nella sua città.

Pamela Barretta inseguita da un uomo: paura per la dama di Uomini e Donne

Pamela Barretta si è raccontata a cuore aperto con i suoi follower che la seguono su Instagram, spiegando cosa le è successo mentre si recava dal parrucchiere. La dama di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Buonasera a tutti. Oggi mi è successa una cosa non bella, ora mi sono tranquillizzata un po', sto finendo di preparare il tiramisù. Ho deciso comunque di parlarne per mettere in guardia le donne''. Pamela ha poi proseguito il discorso, affermando che un uomo l'avrebbe inseguita per strada.

Pamela Barretta di Uomini e Donne racconta di essere stata seguita per strada

Pamela Barretta ha confidato quello che le è successo mentre camminava a piedi: ''Nella mia città, Brindisi, si aggira un maniaco di colore, aveva un baffo, capelli neri, corti.

Girava con una Jeep, purtroppo ho visto solo le iniziali della targa, sono ZA. Mi ha inseguita per parecchio tempo. Per fortuna è finita bene''. Barretta ha spiegato che, mentre l'uomo la stava seguendo, ha iniziato a correre. Pamela ha detto che l'episodio sarebbe successo nel centro di Brindisi e che, fortunatamente, è riuscita ad arrivare dal suo parrucchiere Adriano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella serata di domenica 18 luglio, la dama di Uomini e Donne ha inserito un box con le domande per i suoi follower ed una persona le ha chiesto notizie in merito a quanto le è capitato nella giornata precedente, dichiarando: ''Non so dirvi altro, se non quello che vi ho già raccontato nelle storie precedenti. All'inizio ho sottovalutato la cosa".

Il futuro di Pamela Barretta a Uomini e Donne

Pamela Barretta è ritornata nell'ultima stagione di Uomini e Donne, per qualche puntata. Attualmente, il dating show di Canale 5 è fermo per la pausa estiva e non c'è ancora nessuna ufficialità sui volti che si siederanno nel parterre di Maria De Filippi per cercare l'amore nella prossima stagione. L'imprenditrice pugliese potrebbe essere ancora single e non è chiaro se sarà ancora una delle dame che cercheranno l'amore in televisione. Non resta che attendere l'inizio della trasmissione, per scoprire se Pamela si metterà nuovamente in gioco a Uomini e Donne.