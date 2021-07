Can Yaman è al centro del Gossip da qualche giorno, per via di un nuovo progetto professionale che ha intrapreso. Il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha infatti iniziato a sponsorizzare un profumo, in collaborazione con un noto brand di moda. Nella serata di domenica 18 luglio, Cristian Alaimo, durante una diretta con il paparazzo Paolone ha rivelato il nome del volto femminile che pubblicizzerà la fragranza. Secondo il cartomante di Ciao Darwin, la testimonial della campagna promozionale sarà Özge Gürel.

Özge Gürel volto femminile per sponsorizzare il profumo di Can Yaman

Can Yaman è impegnato in una nuova sfida lavorativa e, questa volta, non riguarda la carriera di attore. Il futuro Sandokan, infatti, è il volto di una campagna commerciale per un nuovo profumo che, a breve, sarà in commercio. Come anticipato attraverso i social del protagonista di Mr. Wrong, nei prossimi giorni sarà disponibile "Mania", una fragranza definita dall'attore di Istanbul come "essenza della passione". La testimonial femminile per la campagna promozionale non sarà la sua fidanzata Diletta Leotta ma, al momento, sembrerebbe essere una delle sue partner che hanno già lavorato con lui sul set, ossia Özge Gürel. Cristian Alaimo, in diretta con il paparazzo Paolone, ha fatto il nome dell'attrice turca, fornendo ulteriori dettagli.

Özge Gürel non sarà accanto a Can Yaman nella pubblicità del profumo

Cristian Alaimo ha rivelato chi sarà il volto femminile che sponsorizzerà il profumo che sta pubblicizzando anche Can Yaman, dichiarando: ''Vi dico il cognome: Gürel, vi dice niente Gürel? Gürel Özge Gürel''. Il paparazzo Paolone ha commentato il nome dell'attrice turca, affermando che molte persone immaginavano potesse essere la protagonista di Mr.

Wrong a rappresentare la fragranza. Il cartomante di Ciao Darwin ha inoltre rivelato un ulteriore dettaglio in merito alla vicenda, confidando: ''Vi dico anche che non farà la pubblicità con Can, sponsorizzerà questo profumo".

Il profumo di Can Yaman potrebbe essere sponsorizzato da Özge Gürel

Cristian Alaimo ha specificato che Gürel non farà nessuna pubblicità con Yaman, ma potrebbe prestare il volto per sponsorizzare la fragranza femminile.

Cristian ha inoltre rivelato ulteriori notizie su quanto accadrà, dichiarando: ''Mi dicono anche già è in cammino il merchandising vero e proprio: cappelli, maglie, abbigliamento, firmato Can Yaman. Quindi inizieranno con il profumo e continueranno perché andrà bene''. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti, per vedere se Can e la collega Özge Gürel si ritroveranno ancora a collaborare insieme.