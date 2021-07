Gli spoiler della soap opera napoletana Un posto al sole riservano molte sorprese per i telespettatori di Rai 3.

Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 luglio, Filippo verrà dimesso dall'ospedale, ma il suo ritorno a casa metterà in difficoltà Serena e Irene. Intanto Samuel vorrà dichiarare il suo amore a Speranza il prima possibile e penserà di fare qualcosa di speciale per stupire la donna. In seguito Silvia riceverà una telefonata assai inaspettata da parte di Giancarlo e non saprà come reagire.

Spoiler Un posto al sole: Filippo viene dimesso dall'ospedale

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo verrà dimesso dall’ospedale e deciderà di tornare a casa da Irene e Serena: l'uomo, però, sarà ancora affetto da una grave amnesia e non ricorderà di avere una moglie, tantomeno una figlia, pertanto non sarà facile per lui convivere con le due donne.

Nel frattempo Jimmy ascolterà i consigli di Franco, il quale spronerà il giovane. Nonostante ciò, il ragazzino tornerà al campo estivo e sarà colto dalle sue paure più brutte.

Intanto, il ritorno a casa di Filippo creerà un certo fastidio in Irene e la situazione non sarà delle migliori, tanto che il disagio provato dalla donna influenzerà molto anche l’umore di Serena.

In seguito il piccolo Jimmy troverà il coraggio di farsi valere presso il campo estivo, mentre Renato scoprirà qualcosa che Niko gli aveva nascosto fino a quel momento.

Samuel vuole dichiarare il suo amore a Speranza

Serena cercherà di tranquillizzare Filippo, ma i suoi sforzi saranno inutili, poiché l’uomo sarà colto da una forte crisi esistenziale.

Renato, invece, sarà assai turbato per il fatto che Susanna abbia deciso di andare a studiare presso lo studio di Niko.

Samuel, intanto, deciderà di fare una bella dichiarazione d’amore a Speranza e penserà ad un modo speciale per dichiarare i suoi sentimenti. Marina e Roberto, invece, dovranno trovare un accordo commerciale con Burnett per la vendita della barca di lusso, mentre Fabrizio riceverà una particolare notizia, che rischierà di rovinare i rapporti con Roberto.

In seguito Filippo dovrà decidere se trasferirsi da suo padre o se rimanere a casa con Irene e Serena. Michele, invece, riceverà una bellissima notizia riguardo la pubblicazione del suo libro.

Silvia riceve una telefonata da Giancarlo

Silvia riceverà un'improvvisa telefonata di Giancarlo, dopo la quale la donna sarà costretta a guardarsi dentro e avrà bisogno di riflettere bene una volta per tutte.

Intanto Fabrizio continuerà a nascondere a Marina i propri problemi di lavoro, mentre Ferri rimarrà al fianco di Filippo e lo aiuterà ad affrontare la sua complicata situazione. Infine, Samuel non farà altro che pensare alla sua futura cena con Speranza.