Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro relazione. Nella giornata di domenica 11 luglio, Rosica ha rivelato un retroscena sulla coppia del momento e, in particolar modo, Alessandro ha fornito dettagli su un litigio che sarebbe avvenuto fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn. Secondo l'esperto di gossip, il diverbio sarebbe nato per totale incongruenza di coppia.

Can Yaman avrebbe litigato con Diletta Leotta: il retroscena di Rosica

Da gennaio 2021, la storia d'amore fra l'attore di Istanbul e la conduttrice è stata oggetto di discussioni, in quando non tutti crederebbero alla veridicità della loro relazione che, per alcune persone, sarebbe stata creata a tavolino per questioni di business. Alessandro Rosica, da qualche mese si sta occupando di Yaman e Leotta e, attraverso il suo profilo Instagram, ha fornito un aggiornamento in merito a quanto sarebbe accaduto fra Can e Diletta qualche giorno fa. Rosica ha pubblicato un post affermando: ''Fonte ufficiale Yaman-Gate. Notizia shock. Sarebbe arrivato qualche giorno fa, il primo litigio tra Can Yaman e Diletta Leotta''.

Can Yaman avrebbe avuto un diverbio con Diletta Leotta

Alessandro Rosica ha proseguito, fornendo le motivazioni che avrebbero portato alla lite l'attore di Istanbul e la showgirl. Secondo l'esperto di gossip, infatti, il diverbio sarebbe nato per la totale incongruenza di coppia, aggiungendo: ''Seppur finta devono continuare''.

Rosica ha inoltre informato i suoi follower che, a detta sua, questo retroscena sarebbe conosciuto solamente da poche persone e di non avere atteso nemmeno un minuto per aggiornare chi lo segue sui social.

Il diverbio fra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe avvenuto qualche giorno fa

Rosica ha fornito ulteriori dettagli sul litigio avvenuto fra Can Yaman e Diletta Leotta e, secondo Alessandro, la coppia del momento avrebbe litigato prima di persona, per poi proseguire al telefono.

Rosica ha aggiunto: ''Lui stanco, lei un po' meno, comunque è una situazione che pesa e non facile da gestire. Adesso ne vedremo delle belle, non vedo l'ora di vedere le prossime storie insieme, con un sorriso costruito''. Alessandro ha inoltre ribadito, alla fine del post su Instagram, la sua posizione in merito alla relazione fra Can e Diletta e, secondo l'esperto di gossip, si tratterebbe di una finta relazione. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire ulteriori informazioni. Nel frattempo, la coppia non ha rilasciato dichiarazioni in merito all'indiscrezione rivelata da Rosica.