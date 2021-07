Gianni Sperti continua ad essere uno dei volti simbolo di Uomini e donne. Lo storico opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ormai da diversi anni dispensa consigli ai vari protagonisti della trasmissione. Un ruolo di spicco così come quello di Tina Cipollari, sua fedele partner nello studio del dating show Mediaset. In queste ore, a parlare di Gianni Sperti, è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha svelato un retroscena su quanto sarebbe successo nel corso degli anni dietro le quinte della trasmissione di Canale 5.

Il retroscena su Gianni Sperti a Uomini e donne

Nel dettaglio, alcuni fan hanno chiesto informazioni sul conto del celebre opinionista di Uomini e donne.

In particolar modo, volevano sapere se in questo periodo Gianni Sperti fosse impegnato sentimentalmente con qualcuno, dato che sui social tende ad essere sempre particolarmente riservato quando si tratta del suo privato.

A tal proposito, l'esperto di gossip ha precisato che in questo periodo, Sperti non si frequenterebbe con nessuno ma ha svelato anche dei retroscena legati a delle infatuazioni dell'opinionista nei confronti di alcuni dei volti noti del programma dei sentimenti Mediaset.

'Ha avuto sbandate', svela Rosica su Gianni Sperti

"Ha spesso avuto sbandate per qualche tronista e corteggiatori", ha rivelato Rosica sui social senza però fare i nomi diretti di queste persone per le quali Sperti avrebbe preso una sbandata nel corso degli anni di permanenza nella trasmissione di successo di Maria De Filippi, diventata ormai la sua seconda casa.

In attesa di scoprire se Gianni Sperti deciderà di replicare oppure no a questo retroscena social riportato da Rosica, proseguono i casting per la prossima edizione di Uomini e donne, in onda da metà settembre su Canale 5.

Le parole di Maria De Filippi sui nuovi tronisti di Uomini e donne 2021-2022

In queste ultime ore, anche la padrona di casa Maria De Filippi si è espressa su quello che succederà e in merito ai nuovi tronisti che verranno scelti da lei e dagli autori del programma, ha ammesso che l'obiettivo principale è quello di scegliere ragazzi e ragazze semplici.

In particolar modo, De Filippi non vorrebbe sul trono delle persone interessate in primis ai social e quindi al raggiungimento della popolarità mediatica, bensì ragazzi che hanno come obiettivo quello di cercare il vero amore e non il successo.

Una missione decisamente non facile, dato che nel corso degli ultimi anni, la partecipazione per diversi mesi a Uomini e donne, è diventata fonte di guadagno per diversi protagonisti, che dopo il programma hanno intrapreso "la carriera" da influencer su Instagram e altri social.