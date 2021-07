Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, la coppia protagonista dell'ultimo GF Vip, sarebbero "in crisi". Da un po' di tempo si rincorrono voci e indiscrezioni legate a una possibile rottura tra i due amici che si sono conosciuti all'interno della casa di Cinecittà e che hanno stretto fin da subito un rapporto molto intenso. In queste ore, anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto sapere sui social che tra i due l'amicizia sarebbe giunta al capolinea, proprio come si vociferava già da tempo sui social.

Il retroscena sul rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

Nel dettaglio, alcuni fan della coppia Oppini-Zorzi hanno chiesto a Rosica quale fosse la verità dei fatti sul loro rapporto, dato che da un po' di tempo si parla di questo allontanamento.

'Non c'è più nulla. Buongiorno e buonasera", ha risposto Rosica sui social, confermando di fatto che il rapporto di amicizia tra Francesco e Zorzi, si sarebbe incrinato dopo la fine del reality show, assumendo una piega del tutto inaspettata.

Del resto alcune voci legate a una possibile rottura tra Tommaso Zorzi e Oppini erano arrivate già un po' di settimane fa, quando i due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, erano stati avvistati insieme in un locale milanese.

Le voci di crisi sulla coppia di amici nata al Grande Fratello Vip 5

In quell'occasione, le persone che hanno avuto modo di vederli fecero sapere che il clima tra i due fosse particolarmente teso al punto che si sarebbero ignorati per tutto il resto della serata, dopo un timido saluto iniziale.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Di sicuro, da un po' di tempo Francesco Oppini e Zorzi non si vedono più insieme.

Sebbene sia estate e potrebbero trascorrere del tempo in compagnia dei loro rispettivi partner, i due sembrano aver preso due strade completamente differenti e tutto questo non fa altro che alimentare le voci legate a questa rottura del loro rapporto di amicizia.

Prosegue la love story dell'estate tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Intanto Tommaso Zorzi porta avanti "con successo" il suo rapporto sentimentale col giovane Tommaso Stanzani. I due, dopo aver trascorso un periodo di vacanza insieme in Puglia, continuano a trascorrere la loro estate in dolce compagnia, come testimoniano anche le ultime stories postate da Zorzi sul suo profilo Instagram, dove appaiono felici, sorridenti e visibilmente innamorati.

Tutto sembra procedere per il verso giusto anche se Tommaso Zorzi in una recente intervista ha ammesso che preferisce non fare troppi progetti per il futuro, per la serie: "finché la barca va...lasciala andare" e poi si vedrà.