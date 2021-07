Sabrina Ghio è malata e ha rivelato i dettagli sulle sue condizioni di salute attuali. L'ex tronista di Uomini e donne ha rilasciato un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, nella quale ha spiegato di avere ricevuto l'esito della biopsia e di avere scoperto di avere un processo tumorale in atto. L'ex allieva della scuola di Amici ha confidato di poter contare sul suo compagno Carlo, con il quale spera di allargare la famiglia.

Sabrina Ghio ha un processo tumorale in atto: le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne

Sabrina Ghio non sta passando un momento felice nella sua vita.

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha problemi di salute e ha raccontato cosa sta accadendo. La ballerina ha dichiarato: ''Non sono ancora pronta per tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver scoperto l'esito della biopsia, che ha rivelato un processo tumorale in atto, sono in attesa di sapere come procedere''. Sabrina, inoltre, ha spiegato che quello che ha, al momento, nel giro di tre o quattro mesi, avrebbe potuto trasformarsi in un tumore.

Uomini e Donne: la malattia di Sabrina Ghio

Sabrina Ghio ha affermato che a fine agosto scoprirà se la seduta di laser che ha effettuato avrà dato i risultati sperati. L'ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato che se, al contrario, il suo problema non sarà risolto, il medico le dovrà fornire una soluzione alternativa.

Sabrina ha spiegato di avere tenuto a lungo per se il suo stato di salute ma, ad un certo punto, sommersa dalle critiche sui social per mostrarsi al mare con la sua famiglia, ha deciso di confidare quanto stava accadendo nella sua vita, rivelando: ''Come tutti provengo da un anno complicato e, scoprire di questa situazione, mi ha fatto crollare la terra sotto i piedi''.

Uomini e Donne: Carlo è un sostegno per Sabrina Ghio

L'ex allieva della scuola di Amici ha spiegato dettagli in più sulla sua malattia, raccontando di avere scoperto l'anno scorso di avere dei piccoli problemi di salute, che l'hanno portata a fare una serie di accertamenti che, però, non avevano riscontrato nessuna anomalia all'inizio.

Sabrina Ghio può contare sul sostegno di Carlo e, in merito al suo fidanzato, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: ''È davvero importante averlo nella mia vita. È sempre molto presente e attento". La ballerina romana ha confidato di sognare di allargare la famiglia con il suo compagno, affermando: ''Il desiderio c'è e spero si possa avverare presto. Carlo è l'uomo della mia vita''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Sabrina riuscirà a risolvere i suoi problemi di salute e a coronare il suo sogno d'amore con il fidanzato.