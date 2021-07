Roberta Di Padua ha parlato a cuore aperto con i suoi follower su Instagram. Nella giornata di lunedì 12 luglio, infatti, l'ex dama di Uomini e donne ha confidato di avere scelto di lasciare i social per un po' di tempo e di avere preso questa decisione perché non starebbe passando un periodo facile. Roberta ha spiegato di avere bisogno di ritrovare se stessa e di avere scelto di lasciare anche le sponsorizzazioni con i brand con i quali collaborava.

Roberta Di Padua spiazza i fan e lascia i social dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua ha condiviso alcuni video nelle sue storie Instagram e affermato: ''Ho deciso di mettere un punto e di fermarmi un attimo.

È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, complicato, molto difficile. Ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata una valanga di roba che per carattere, all'inizio mi sono fatta scivolare, ma che ho trattenuto come sempre e poi, piano piano è esplosa''. Roberta ha spiegato che, al momento, deve prendere in mano la situazione, affrontandola.

Roberta di Uomini e Donne lascia Instagram e i brand con cui collabora

Roberta ha rivelato di non essere in grado di capire come possa essere riuscita a fare finta di nulla alcuni giorni, nascondendo il malessere che stava vivendo. Di Padua ha proseguito, affermando: ''Sono molto brava a non fare passare certe cose, però poi ci sono dei momenti in cui crollo".

L'ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato che alcuni suoi follower avevano già percepito che qualcosa non andasse bene e, attualmente, Roberta ha spiegato di volere prendere un po' di tempo, annunciando: ''Decido di fermarmi un attimo, per un po' di tempo, per un po' di giorni, con le sponsorizzazioni e poi con il mio profilo Instagram''.

Roberta deve fare un po' di lavoro su se stessa dopo Uomini e Donne

Roberta Di Padua ha inoltre affermato: ''Devo fare un po' di lavoro su me stessa. Ho bisogno di ritrovare quella serenità e quella tranquillità, quell'equilibrio che ho perso da un po' e devo farlo solo stando un pochino da sola''. L'ex dama di Uomini e Donne ha spiegato, inoltre, di volere trascorrere il tempo lontano dai social, per dedicarsi ai suoi affetti più cari: suo figlio, la sua famiglia e i suoi amici.

Roberta ha inoltre ringraziato tutti i brand con i quali ha collaborato nel tempo, sponsorizzando i loro prodotti sui social. Di Padua ha anche ringraziato i suoi follower per l'affetto che le hanno dimostrato negli anni. L'ex dama del dating show di Canale 5 ha inoltre detto che il business su Instagram si può fermare, perché per lei rappresentava qualcosa in più: ''Il business di cui tanto si è parlato si può fermare. Ho sempre detto che sono cose in più''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Roberta Di Padua tornerà sui social e riprenderà l'attività di influencer.