Proseguono le intriganti anticipazioni di Love is in the air: la soap turca che ha debuttato in Italia lo scorso 31 maggio ha già ampiamente conquistato il pubblico. Le avventure di Eda e Serkan stanno appassionando i telespettatori: nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 luglio, i due protagonisti vivranno momenti molto romantici. L'architetto, dopo aver confessato il suo amore alla ragazza, le farà un regalo speciale scatenando la gelosia di Selin.

Serkan regala a Eda una stella

Colpi di scena e momenti di dolcezza non mancheranno negli episodi di Love is in the air che verranno trasmessi da lunedì 19 a venerdì 23 luglio.

Dopo aver trovato il coraggio di dire a Eda di essere innamorato follemente di lei, Serkan si legherà sempre di più alla fidanzata tanto che deciderà di farle un regalo molto importante e significativo. Il businessman donerà alla fioraia una stella. Ovviamente il dono verrà molto apprezzato dalla giovane.

Frattanto, Selin e Ferit cercheranno di ritrovare la loro unione di coppia e un po' di complicità. I due futuri sposi, ormai sempre più vicini alle nozze, decideranno di concedersi una bella passeggiata. Durante il loro cammino, però, Selin vedrà Serkan insieme a Eda. I due protagonisti non nasconderanno più il loro interesse reciproco. Questa visione farà innervosire ed ingelosire parecchio Selin, che troverà finalmente la forza di parlare con il suo ex fidanzato Serkan.

Ferit abbandona la fidanzata il giorno delle nozze

Selin dichiarerà a Serkan di provare ancora amore nei suoi confronti, però aggiungerà che non intende più tornare con lui né lavorare nel suo stesso ufficio per distaccarsi definitivamente. La donna confesserà di avere tutte le intenzioni di legarsi in maniera seria con Ferit diventando effettivamente sua moglie.

Le intenzioni di Selin, però, non giungeranno, inaspettatamente, a compimento.

Il giorno delle nozze, Ferit arriverà all'altare da Selin ma quando se la troverà davanti dirà a lei e a tutti gli invitati presenti alla cerimonia che non si sente pronto ad impegnarsi in maniera così definitiva con la donna, probabilmente perché ha capito che è ancora legata a Bolat.

Ferit andrà via lasciando tutti di stucco. Questo comportamento di Ferit, unito alla precedente confessione di Selin a Serkan dei suoi sentimenti, mescolerà ancora una volta le carte in tavola. Le successive puntate di Love is in the air riserveranno agli appassionati della serie numerose novità, mantenendo sempre alta l'attenzione sui due amati protagonisti della soap ambientata a Istanbul. Molti imprevisti restano ancora da superare per Eda e Serkan.